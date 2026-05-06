El gobernador Claudio Poggi pidió la renuncia de todo su gabinete y analiza un fuerte recorte

La baja en los ingresos por coparticipación puso en tensión a la provincia de San Luis y derivó en una decisión de alto impacto del gobernador Claudio Poggi : pidió la renuncia de todo su gabinete y avanza en un plan de ajuste que contempla una fuerte reducción de la estructura política.

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Según datos oficiales, las transferencias nacionales registraron una caída acumulada del 7,14% en términos reales durante el primer cuatrimestre de 2026, con cuatro meses consecutivos en baja y proyecciones negativas para mayo. Este escenario, sumado al reclamo por mejoras salariales, tensó el clima interno del Gobierno.

En ese contexto, Poggi anunció una reorganización integral del Ejecutivo. “La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad”, expresó, al confirmar que enviará a la Legislatura una nueva Ley de Ministerios con recorte de cargos políticos y medidas para incentivar la inversión privada.

Como primera medida concreta dentro de ese rediseño, el gobernador avanzó con la eliminación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este miércoles aceptó la renuncia de todos los funcionarios de esa cartera, que dejará de existir en la nueva estructura del Gobierno provincial.

De acuerdo al proyecto que será enviado en los próximos días a la Legislatura, el 70% de los cargos políticos de ese ministerio serán eliminados, mientras que el 30% restante será reubicado en otras áreas del Ejecutivo. Desde el Gobierno aclararon que la medida no afectará a empleados públicos, sino exclusivamente a la estructura política.

Las funciones del área serán redistribuidas: la Dirección de Estadísticas y Censos pasará al Ministerio de Hacienda e Infraestructura, el área de Innovación Educativa quedará bajo la órbita del Ministerio de Educación y la Red de Estaciones Meteorológicas dependerá de la Agencia de Ciencia y Tecnología, en el marco de la nueva normativa.

El pedido de renuncia generalizado alcanza al 100% de los funcionarios, desde ministros hasta directores de entes descentralizados. Durante las próximas dos semanas, el mandatario evaluará cada estructura para definir el nuevo esquema estatal, con la mira puesta en un recorte que rondaría el 30% del total de cargos.

La situación también se vio atravesada por el posicionamiento del exgobernador Adolfo Rodríguez Saá, quien reclamó públicamente por aumentos salariales, lo que generó malestar en el oficialismo y aceleró las decisiones.

En paralelo, el Ejecutivo prepara un paquete de iniciativas para reactivar la economía provincial y fomentar la generación de empleo privado, en un intento por amortiguar el impacto de la caída de recursos nacionales.