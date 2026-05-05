Pequeño J negó su participación en el triple crimen de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, fue indagado hoy por videollamada desde la cárcel de Marcos Paz y frente al juez Jorge Ernesto Rodríguez negó su participación en el triple crimen con sello narco de Florencio Varela, lamentó el hecho y no respondió preguntas.

En Argentina Extraditaron a "Pequeño J" por el triple crimen narco y ya está alojado en Marcos Paz

Se trata de la primera vez que el acusado comparece ante la Justicia argentina en el caso por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Tras su arribo al aeropuerto de El Palomar, fue trasladado de forma inmediata a la cárcel de Marcos Paz, lugar desde al que accedió este martes a la declaración indagatoria por videollamada.

Valverde expuso que “es inocente y no hizo nada. Que lamenta mucho lo que pasó con las chicas y que se niega a declarar a partir de este momento por consejo de su defensa”, representada por el abogado Lucas Contrera Alderete.

Asimismo, se solicitó que se lo traslade al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (CPFI) ya que en su lugar actual se siente en riesgo.

A Pequeño J se lo acusa de los delitos de “homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. En este sentido, para los investigadores es integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico.

En la causa hay otras 11 personas imputadas. Se trata de: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias “Señor J”, beneficiado con la falta de mérito.