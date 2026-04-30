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Justicia

Triple femicidio en Florencio Varela: el lunes extraditan a "Pequeño J"

Tras meses de trámites internacionales, las autoridades de Perú y Argentina ratificaron que el próximo lunes se concretará la extradición de “Pequeño J”.

Por Agencia NA
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El proceso judicial por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela sumará un capítulo clave el próximo lunes por la tarde con el arribo al país de “Pequeño J”.

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El acusado, que se encontraba detenido en Perú tras ser señalado como uno de los principales responsables de la organización criminal vinculada al caso, será trasladado bajo un estricto operativo de seguridad para responder ante las autoridades locales por su presunta participación en el violento episodio que conmocionó a la zona sur del conurbano.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue capturado meses atrás en territorio peruano y su extradición ingresó en la etapa final luego de que ese país notificara formalmente su disponibilidad para el traslado a la Argentina. Su llegada permitirá avanzar con nuevas instancias judiciales en una causa que investiga un entramado narco detrás del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Las familias de las víctimas esperan que la presencia del acusado en el país acelere el proceso judicial y reclaman la pena máxima para todos los involucrados en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años.

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