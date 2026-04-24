Video: Famoso ex Puma, acusado de tentativa de femicidio por pegarle una paliza a su ex esposa, una conocida modelo fitness

Pamela Pombo denunció a su exmarido, Patricio Albacete. Y presentó un video como prueba de la violencia que padeció. Las imágenes hablan por sí solas. ¿La carátula? Tentativa de femicidio.

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“Pamela, harta de la situación porque si bien estaban separados, vivían bajo el mismo techo porque no llegaban a un acuerdo, no sé si de la separación de bienes, del divorcio, de la vivienda conyugal, cómo quedaba uno, cómo quedaba el otro y era medio como todo muy tortuoso. Hizo una denuncia por violencia familiar que la carátula la pusieron tentativa de femicidio”, reveló Yanina Latorre.

El video es por demás elocuente. La violencia que aplica el ex Puma está a la vista. Todo comenzó porque Pamela encontró una tanga y reclamaba por una infidelidad.

FUERTE VIDEO DE LA GOLPIZA QUE RECIBIÓ

“En realidad tuvimos discusiones desde agosto, septiembre del 2024, casi recién casados. Y cada vez fueron escalando mucho más. La frustración, el miedo, las ganas de sostener la relación, intentar creer que puede cambiar… No podía más”, se sinceró Pamela en SQP.

“Tengo videos más fuertes. Este es liviano al lado de los otros momentos que padecí”, reforzó.