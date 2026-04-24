viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes sensibles

Video: Famoso ex Puma, acusado de tentativa de femicidio por pegarle una paliza a su ex esposa, una conocida modelo fitness

Pamela Pombo denunció al ex seleccionado de rugby argentino, Patricio Albacete. El video de la golpiza como prueba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pamela Pombo denunció a su exmarido, Patricio Albacete. Y presentó un video como prueba de la violencia que padeció. Las imágenes hablan por sí solas. ¿La carátula? Tentativa de femicidio.

Lee además
conmocion en rosario: hallaron muerta a una pareja y sospechan de un femicidio seguido de suicidio
Tragedia

Conmoción en Rosario: hallaron muerta a una pareja y sospechan de un femicidio seguido de suicidio
mato a su pareja, la enterro, su hijo la encontro y tras varios dias profugo fue detenido
Horror en Claypole

Mató a su pareja, la enterró, su hijo la encontró y tras varios días prófugo fue detenido

“Pamela, harta de la situación porque si bien estaban separados, vivían bajo el mismo techo porque no llegaban a un acuerdo, no sé si de la separación de bienes, del divorcio, de la vivienda conyugal, cómo quedaba uno, cómo quedaba el otro y era medio como todo muy tortuoso. Hizo una denuncia por violencia familiar que la carátula la pusieron tentativa de femicidio”, reveló Yanina Latorre.

El video es por demás elocuente. La violencia que aplica el ex Puma está a la vista. Todo comenzó porque Pamela encontró una tanga y reclamaba por una infidelidad.

FUERTE VIDEO DE LA GOLPIZA QUE RECIBIÓ

“En realidad tuvimos discusiones desde agosto, septiembre del 2024, casi recién casados. Y cada vez fueron escalando mucho más. La frustración, el miedo, las ganas de sostener la relación, intentar creer que puede cambiar… No podía más”, se sinceró Pamela en SQP.

“Tengo videos más fuertes. Este es liviano al lado de los otros momentos que padecí”, reforzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2047811206065410190&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en el voleibol: murió Micaela Vogel, ex integrante de Las Panteras

"No tienen límites": el audio de Verónica Ojeda donde acusó a Claudia Villafañe y Gianinna de "intoxicar" a Maradona

Alarma por una amenaza de tiroteo en el Colegional Nacional de Buenos Aires

Mendoza: la fiscalía solicitará un cambio de carátula en el caso del bebé fallecido por maltrato

Confirmaron la llegada de una tienda súper top al país: es muy visitada por los sanjuaninos en Chile

El gran desafío de mantener el nivel de vida: 4 de cada 10 argentinos buscan un segundo trabajo

Horror en Mendoza: murió el bebé que estaba internado tras una feroz golpiza de su padrastro

Rescataron a seis crías de serpiente "pitón alfombra": las habían enviado por encomienda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mendoza: la fiscalia solicitara un cambio de caratula en el caso del bebe fallecido por maltrato
Justicia

Mendoza: la fiscalía solicitará un cambio de carátula en el caso del bebé fallecido por maltrato

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso
Tribunales

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

Imagen archivo, capturada durante la audiencia de formalización.
Tribunales

Internación forzada para el empleado judicial acusado de fraude: se resistía a cumplir la medida por su cuenta

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"

Te Puede Interesar

A un mes del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad
Nuevo panorama

A un mes del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad

Por Guillermo Alamino
Condenan a la familia gitana que explotó a una menor con cárcel y el pago de $70 millones a la víctima
Inédito en San Juan

Condenan a la familia gitana que explotó a una menor con cárcel y el pago de $70 millones a la víctima

El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial
La yapa

El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial

Tras una persecución en Costanera, atrapan a un sujeto con un arsenal de drogas en Chimbas
Complicado

Tras una persecución en Costanera, atrapan a un sujeto con un arsenal de drogas en Chimbas

Ryan Gosling en la película Proyecto fin del mundo. video
Tiempo para Ver

La nueva película de Ryan Gosling: una larga historia que ya vimos, pero a un ritmo especial con guiño argentino