Alarma por una amenaza de tiroteo en el Colegional Nacional de Buenos Aires

En medio de la preocupación que se generó en los últimos días por posibles episodios de violencia escolar en todo el país, en las últimas horas surgió una nueva amenaza de tiroteo, esta vez con el Colegio Nacional de Buenos Aires como posible epicentro del ataque.

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“Lunes 27, no vengan”, decía una de las pintadas en uno de los sanitarios de la tradicional institución porteña, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, a unas pocas cuadras de la Casa Rosada.

El hecho se da en un contexto de preocupación en distintos establecimientos educativos del país por situaciones similares, lo que generó una gran inquietud entre las autoridades.

En el colegio ya se encuentran al tanto de lo ocurrido, mientras crece la preocupación entre los estudiantes por este tipo de mensajes, y desde el Centro de Estudiantes remarcaron la importancia de “no minimizar este tipo de situaciones y de abordarlas con responsabilidad”, en un contexto donde la salud mental es una preocupación creciente.

Al mismo tiempo, llamaron a no tomar estas situaciones a la ligera y a actuar con seriedad frente a cualquier tipo de amenaza.