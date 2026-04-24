viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Alarma por una amenaza de tiroteo en el Colegional Nacional de Buenos Aires

El prestigioso colegio porteño también es víctima de la ola de graves amenazas.

Por Agencia NA
image

En medio de la preocupación que se generó en los últimos días por posibles episodios de violencia escolar en todo el país, en las últimas horas surgió una nueva amenaza de tiroteo, esta vez con el Colegio Nacional de Buenos Aires como posible epicentro del ataque.

Lee además
video: alumnos de un colegio de san juan concientizaron sobre las amenazas en las escuelas
En las redes

Video: alumnos de un colegio de San Juan concientizaron sobre las amenazas en las escuelas
Imagen ilustrativa. 
Preocupación

Alboroto en una escuela de Rawson porque dejaron una vaina servida sobre un banco: ¿amenaza o picardía?

“Lunes 27, no vengan”, decía una de las pintadas en uno de los sanitarios de la tradicional institución porteña, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, a unas pocas cuadras de la Casa Rosada.

El hecho se da en un contexto de preocupación en distintos establecimientos educativos del país por situaciones similares, lo que generó una gran inquietud entre las autoridades.

En el colegio ya se encuentran al tanto de lo ocurrido, mientras crece la preocupación entre los estudiantes por este tipo de mensajes, y desde el Centro de Estudiantes remarcaron la importancia de “no minimizar este tipo de situaciones y de abordarlas con responsabilidad”, en un contexto donde la salud mental es una preocupación creciente.

Al mismo tiempo, llamaron a no tomar estas situaciones a la ligera y a actuar con seriedad frente a cualquier tipo de amenaza.

Temas
Seguí leyendo

Alarma en una escuela de La Plata por amenazas entre alumnas: "Entre las dos matamos a alguien"

La jornada del Ministerio de Educación para evitar tiroteos escolares

En Córdoba cobrarán los operativos de amenazas en escuelas a los responsables

Conmoción en el voleibol: murió Micaela Vogel, ex integrante de Las Panteras

Video: Famoso ex Puma, acusado de tentativa de femicidio por pegarle una paliza a su ex esposa, una conocida modelo fitness

"No tienen límites": el audio de Verónica Ojeda donde acusó a Claudia Villafañe y Gianinna de "intoxicar" a Maradona

Mendoza: la fiscalía solicitará un cambio de carátula en el caso del bebé fallecido por maltrato

Confirmaron la llegada de una tienda súper top al país: es muy visitada por los sanjuaninos en Chile

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mendoza: la fiscalia solicitara un cambio de caratula en el caso del bebe fallecido por maltrato
Justicia

Mendoza: la fiscalía solicitará un cambio de carátula en el caso del bebé fallecido por maltrato

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso
Tribunales

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

Imagen archivo, capturada durante la audiencia de formalización.
Tribunales

Internación forzada para el empleado judicial acusado de fraude: se resistía a cumplir la medida por su cuenta

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"

Te Puede Interesar

A un mes del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad
Nuevo panorama

A un mes del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad

Por Guillermo Alamino
Condenan a la familia gitana que explotó a una menor con cárcel y el pago de $70 millones a la víctima
Inédito en San Juan

Condenan a la familia gitana que explotó a una menor con cárcel y el pago de $70 millones a la víctima

El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial
La yapa

El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial

Tras una persecución en Costanera, atrapan a un sujeto con un arsenal de drogas en Chimbas
Complicado

Tras una persecución en Costanera, atrapan a un sujeto con un arsenal de drogas en Chimbas

Ryan Gosling en la película Proyecto fin del mundo. video
Tiempo para Ver

La nueva película de Ryan Gosling: una larga historia que ya vimos, pero a un ritmo especial con guiño argentino