martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes sociales

Alarma en una escuela de La Plata por amenazas entre alumnas: "Entre las dos matamos a alguien"

La frase “entre las dos matamos a alguien” encendió las alertas en la comunidad educativa y derivó en una intervención judicial.

Por Agencia NA
la plata alumnas

Un nuevo episodio de amenazas generó preocupación en la comunidad educativa de La Plata. Esta vez, el foco está puesto en la escuela Nuestra Señora de Luján, donde se investiga la circulación de mensajes entre estudiantes que aludían a un posible ataque.

Lee además
toviggino dijo que vive con $5 millones al mes, pero la fiscalia lo vincula a una estructura millonaria
Investigación

Toviggino dijo que vive con $5 millones al mes, pero la fiscalía lo vincula a una estructura millonaria
condenaron a felipe pettinato a tres anos de prision por la muerte de su neurologo y no ira preso
Tribunales

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo y no irá preso

El caso se conoció a partir de denuncias de familias, que detectaron publicaciones en redes sociales y estados de WhatsApp con contenido alarmante. Entre los mensajes, se destacaba una frase que encendió todas las alertas: “entre las dos matamos a alguien”.

A partir de esta situación, se radicó una denuncia en la Comisaría 9ª. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Menores, que ahora busca establecer el alcance real de las amenazas y determinar quiénes fueron los responsables.

El hecho no es aislado. En los últimos días, el mismo establecimiento había sido escenario de otros episodios que generaron inquietud. Por un lado, apareció una advertencia escrita en uno de los baños del colegio sobre un posible ataque. Por otro, un alumno asistió con objetos que despertaron alarma dentro de la institución.

Frente a este panorama, las autoridades escolares implementaron medidas preventivas. Entre ellas, reforzaron los controles en los accesos, con revisión de mochilas y pertenencias, además de dar aviso a las autoridades correspondientes y convocar a las familias.

El caso se inscribe en una seguidilla de amenazas registradas en escuelas de La Plata y otras zonas del país, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y profundizó la preocupación entre padres, docentes y alumnos.

Mientras avanza la investigación, desde la institución adelantaron que la situación será abordada en el aula. En ese sentido, remarcaron la necesidad de un trabajo conjunto entre la escuela, las familias y los estudiantes para prevenir y enfrentar este tipo de hechos.

Seguí leyendo

ARCA establece nuevos cambios en Ganancias: a quiénes alcanza y qué modifica

Descubren en Chubut un nuevo dinosaurio: qué se sabe del Bicharracosaurus

Un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa de su pareja

Milei cantó "Libre" de Nino Bravo en Israel

Micatino, la mujer detrás de los virales gatitos con oficio

Incendio en la sede de la Armada: evacuaron a 75 personas y hay cinco heridos

La pobreza infantil bajó 25% respecto a la que dejó el Gobierno anterior, según un informe

Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condenaron a felipe pettinato a tres anos de prision por la muerte de su neurologo y no ira preso
Tribunales

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo y no irá preso

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Una vereda de la Esquina Colorada. video
Nuevo destino

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

Quiso esquivar un control policial sobre Ruta 40, en Albardón, y terminó chocando con una moto.
Albardón

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Te Puede Interesar

Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.
Olor a venganza

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
El otoño se hace sentir y la semana arranca con nubes y bajas temperaturas en San Juan.
Clima

Martes inestable en San Juan: lluvias, tormentas y poca amplitud térmica

Elecciones en AMET: un dirigente que deja su puesto tras 16 años, el hijo que participa de los comicios y una lista impugnada
Gremial

Elecciones en AMET: un dirigente que deja su puesto tras 16 años, el hijo que participa de los comicios y una lista impugnada

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo
Social

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo

Los tres acusados durante una de las audiencias.
Caso de trata de personas

Se viene el veredicto en el juicio contra la familia gitana acusada de retener y explotar a una adolescente en San Juan