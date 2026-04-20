Alarma en una escuela de La Plata por amenazas entre alumnas: "Entre las dos matamos a alguien"

Un nuevo episodio de amenazas generó preocupación en la comunidad educativa de La Plata . Esta vez, el foco está puesto en la escuela Nuestra Señora de Luján, donde se investiga la circulación de mensajes entre estudiantes que aludían a un posible ataque.

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El caso se conoció a partir de denuncias de familias, que detectaron publicaciones en redes sociales y estados de WhatsApp con contenido alarmante. Entre los mensajes, se destacaba una frase que encendió todas las alertas: “entre las dos matamos a alguien”.

A partir de esta situación, se radicó una denuncia en la Comisaría 9ª. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Menores, que ahora busca establecer el alcance real de las amenazas y determinar quiénes fueron los responsables.

El hecho no es aislado. En los últimos días, el mismo establecimiento había sido escenario de otros episodios que generaron inquietud. Por un lado, apareció una advertencia escrita en uno de los baños del colegio sobre un posible ataque. Por otro, un alumno asistió con objetos que despertaron alarma dentro de la institución.

Frente a este panorama, las autoridades escolares implementaron medidas preventivas. Entre ellas, reforzaron los controles en los accesos, con revisión de mochilas y pertenencias, además de dar aviso a las autoridades correspondientes y convocar a las familias.

El caso se inscribe en una seguidilla de amenazas registradas en escuelas de La Plata y otras zonas del país, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y profundizó la preocupación entre padres, docentes y alumnos.

Mientras avanza la investigación, desde la institución adelantaron que la situación será abordada en el aula. En ese sentido, remarcaron la necesidad de un trabajo conjunto entre la escuela, las familias y los estudiantes para prevenir y enfrentar este tipo de hechos.