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De hace más de 150 millones de años

Descubren en Chubut un nuevo dinosaurio: qué se sabe del Bicharracosaurus

El hallazgo de investigadores del CONICET revela una especie jurásica clave para entender la evolución de los saurópodos en la Patagonia.

Por Agencia NA
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Un equipo de científicos del CONICET confirmó el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut, a partir de fósiles hallados en la formación Cañadón Calcáreo.

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El ejemplar fue denominado Bicharracosaurus dionidei y habitó la región durante el período Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años. El estudio fue publicado en la revista científica PeerJ, donde se detallan las características anatómicas y el contexto evolutivo del hallazgo.

Cómo es el Bicharracosaurus

De acuerdo con la investigación, Bicharracosaurus pertenece al grupo de los eusaurópodos, dinosaurios herbívoros de gran tamaño y cuello largo. Los restos encontrados —principalmente vértebras dorsales, sacras y caudales— presentan características únicas que permitieron identificarlo como una nueva especie. Entre ellas, se destacan particularidades en la estructura de las vértebras, con cavidades internas complejas que indican adaptaciones evolutivas específicas dentro de su linaje.

Un eslabón clave en la evolución

El trabajo científico señala que este dinosaurio ocupa una posición intermedia en el árbol evolutivo de los saurópodos. Esto lo convierte en una pieza fundamental para comprender la transición entre formas más primitivas y los gigantes más avanzados que dominaron el período Cretácico. En particular, aporta información sobre la diversificación temprana de estos animales en el hemisferio sur.

El contexto geológico del hallazgo

Los fósiles fueron encontrados en la formación Cañadón Calcáreo, una unidad geológica de gran relevancia en la Patagonia argentina. Este sitio ya había aportado otros restos importantes, pero el Bicharracosaurus permite ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas jurásicos de la región. En ese entonces, el área presentaba un ambiente con abundante vegetación, ideal para el desarrollo de grandes herbívoros.

Qué revela el estudio científico

La publicación en PeerJ destaca que las características anatómicas del dinosaurio muestran una combinación de rasgos primitivos y derivados. Esto sugiere que los saurópodos de la Patagonia experimentaron procesos evolutivos propios, diferentes a los de otras regiones del mundo. Además, refuerza la importancia de Sudamérica como uno de los centros clave en la historia evolutiva de estos animales.

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Un aporte clave de la paleontología argentina

El descubrimiento también pone en valor el trabajo de los científicos argentinos y la colaboración con comunidades locales. El nombre de la especie rinde homenaje a Dionide Mesa, quien colaboró en la identificación inicial de los restos. Así, Bicharracosaurus dionidei no solo amplía el catálogo de dinosaurios conocidos, sino que reafirma el papel de la Patagonia como uno de los territorios más ricos en fósiles del planeta.

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