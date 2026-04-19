Micatino, la mujer detrás de los virales gatitos con oficio

Micaela, más conocida en redes como Micatino, tiene 33 años, es periodista y hace años encontró su lugar en el mundo digital. Pero fue casi de casualidad que dio con la fórmula que hoy la posiciona como una de las creadoras más virales: los “gatitos con oficio”, una serie de videos donde felinos de distintos comercios son presentados como si tuvieran trabajos formales.

La idea surgió en la cotidianeidad. “Siempre fui muy de detectar cosas raras en la calle, carteles, detalles… y los gatos en locales me volvían loca”, cuenta. El primer protagonista fue Milo, una “panterita negra” que vivía en una casa de azulejos cerca de su casa en Villa Crespo. Antes de grabar, hizo un simple pedido en Twitter: que le recomendaran gatos en negocios. La respuesta fue inmediata y masiva. Desde entonces, la lista no paró de crecer.

Embed @gatosconoficios Gatos con Oficios | Episodio 7 Encontrarle un lugar a Flash en la tintorería y lavandería no fue fácil pero ahora dicen que se luce como supervisor. Es cierto que la gente dice muchas cosas así que fuimos a comprobar cuánta devoción tiene este gato por el trabajo. ¿Ustedes cómo lo calificarían? Lo que sí comprobamos es que es se pone las pilas cuando prueba los nuevos snacks saludables para gatos de @monamimascotas, así que aprovechamos para contarles que están en pleno Mon Cyber con combos y regalos por compra. Es la última gran oportunidad para stockearse del año. Por último y como siempre: si sos un gato con oficio y querés que te entrevistemos, mandá tu cv a @gatosconoficios @micatino @camiimol @lulagentinetta sonido original - Gatos con Oficios

Con formación en comunicación audiovisual y experiencia en medios como Clarín, Micatino venía explorando el lenguaje de redes desde hacía años. También pasó por el streaming, donde desarrolló un estilo propio: descontracturado, con ritmo y con una mirada que busca romper la solemnidad incluso en coberturas tradicionales. Ese recorrido terminó confluyendo en su actual proyecto.

El proyecto, que nació por puro entusiasmo, empezó a escalar también en lo económico. Las primeras colaboraciones llegaron con marcas interesadas en integrarse de manera orgánica al universo de los “gatitos con oficio”. “Hoy la monetización viene por ese lado, cuando alguna marca quiere ser parte del contenido”, señala.

Embed @gatosconoficios La espera fue dura pero llegó el día. Acá está, con ustedes: nuestro primer trabajador naranjoso. Tarçn es profesor de turco y no le esquivó a las preguntas incisivas: ¿los gatos naranjosos son tan vagos como dicen? ¿Siente algo de vergüenza por ser tan atorrante? Las respuestas, en el video. De lo que tampoco hay dudas es que Tarçn sabía exactamente qué pedirnos y por eso no le tembló la voz a la hora de exigir su soborno de @monamimascotas. sonido original - Gatos con Oficios

Detrás de cada video hay mucho más que espontaneidad. Aunque el tono es lúdico, cada pieza tiene guion previo, decisiones narrativas y edición cuidada. “Nada está librado al azar”, explica. Trabaja con una persona que la filma y, dependiendo del caso, edita ella misma o junto a otro editor. En apenas segundos de contenido, se condensan múltiples capas: entrevistas, inserts, música y remates que construyen el tono distintivo de la serie.

Pero más allá de lo comercial, hay una intención clara detrás del fenómeno. “Quería hacer algo que dé alegría”, dice. En un contexto atravesado por noticias duras y una dinámica de redes que muchas veces genera y ansiedad, sus videos funcionan como una pausa amable. “Es como entrar en una fantasía, bajar un cambio. Todos los que tenemos mascotas sabemos lo que genera ese momento”, explica.

El crecimiento del proyecto también abre nuevas puertas. Micatino sueña con viajar por Latinoamérica para conocer más gatos “trabajadores” y expandir la serie. También proyecta llevar el formato a entrevistas más largas, incluso con figuras públicas, usando a los gatos como puente para contar otras historias.

Embed @gatosconoficios En esta Iglesia de Vicente López nos contaron que hay una gata muy devota. Su apego con la fe ha traído algunos problemas: desde misas en las que la monja Hildi capta toda la atención y el sermón queda de un lado hasta alguna novia que temió por la integridad de su vestido. ¿Cómo evaluamos a esta trabajadora? Haga lo que haga, el perdón para Hildi siempre llega. En Pascuas o en cualquier momento del año también podemos afirmar que los snacks de @monamimascotas son un gran alimento para el alma y el espíritu de nuestros entrevistados. @micatino @camiimol @joaquinsc98 sonido original - Gatos con Oficios

Actualmente, además de su contenido, trabaja en radio como coordinadora de redes y continúa vinculada a distintos proyectos audiovisuales. Sin embargo, su foco creativo está puesto en seguir desarrollando este universo que, sin grandes pretensiones iniciales, logró conectar con miles de personas.

Para quienes quieren empezar en redes, su consejo es claro: animarse y ser genuinos. “La única forma de encontrar tu voz es probando. Hay que perder el miedo y hacer algo que a uno lo entretenga, porque si no te divierte a vos, es muy difícil que le divierta a otro”, sostiene.

Mientras tanto, los gatitos siguen sumando oficios, historias y reproducciones. Y Micatino, casi sin buscarlo, encontró en ellos no solo un contenido viral, sino también una manera distinta de hacer periodismo.