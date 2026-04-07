Dubōs, la DJ sanjuanina que es una promesa en la escena de la música electrónica

A los 24 años, Rosario Dubos —conocida artísticamente como Dubos — empieza a consolidarse como una de las nuevas caras de la escena electrónica vinculada a San Juan . Su historia no es lineal: está atravesada por cambios bruscos, crisis personales y decisiones que la llevaron a abandonar un camino proyectado en el deporte de alto rendimiento para reinventarse en la música.

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Nacida y criada en la provincia, en 2020 decidió mudarse a Buenos Aires con un objetivo claro: estudiar una carrera universitaria y dedicarse profesionalmente al deporte. Sin embargo, su estadía en la capital estuvo lejos de lo esperado. En ese proceso fue diagnosticada con una depresión que la obligó a regresar a San Juan, en uno de los momentos más complejos de su vida.

Lejos de abandonar sus inquietudes, Dubos volvió a Buenos Aires y en septiembre de 2021 comenzó a incursionar en el mundo del streaming. Esa etapa le permitió ganar visibilidad, generar comunidad en plataformas como TikTok e Instagram —donde ya venía trabajando desde 2019— y vincularse con creadores de contenido y streamers reconocidos.

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Sus transmisiones, centradas en su vida cotidiana, sus salidas y su faceta deportiva, marcaron un punto de inflexión. En ese contexto empezó a salir con más frecuencia y tuvo su primer contacto real con la música electrónica en una fiesta. Aunque desde chica había consumido artistas como Avicii y contenidos de festivales como Tomorrowland, nunca había explorado el género en profundidad.

Ese descubrimiento fue determinante. “Nunca me imaginé haciendo esto el resto de mi vida”, recuerda. Sin antecedentes familiares ni cercanos en el ambiente —su entorno estaba más ligado a lo académico y al deporte—, comenzó a interesarse cada vez más por el trabajo de los DJs. Primero como observadora, mirando cómo amigos manejaban las consolas en fiestas de cachengue, y luego con una participación más activa.

El punto de quiebre llegó en un after entre amigos, donde se animó a “jugar” con una consola. Lo que empezó como un chiste despertó una curiosidad más profunda. A partir de ahí decidió formarse: realizó cursos, tanto virtuales como presenciales en San Juan, donde adquirió herramientas técnicas sobre mezcla, selección musical y armado de sets.

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En ese proceso apareció una figura clave: Silvestre, a quien define como su “padre” en la música electrónica. Con su guía, Dubos no solo perfeccionó aspectos técnicos, sino que también comenzó a entender cómo generar climas y llevar al público a transitar distintas emociones durante un set.

Su debut oficial llegó en septiembre de 2024. Desde entonces, no dejó de tocar. Participó en distintos eventos, realizó aperturas y warm up para DJs de la provincia y de otras partes del país, y logró uno de sus hitos más importantes al hacerle el warm up con Nicolás Taboada, uno de los nombres emergentes de la escena electrónica nacional.

Con ese impulso, proyecta un 2026 con nuevos desafíos: llevar su música a otras provincias, con Mendoza como primer objetivo por cercanía, y la mirada puesta en plazas más grandes como Córdoba y Buenos Aires. En ese camino, Rosario también busca marcar una referencia para otras jóvenes interesadas en el rubro. “Mientras antes arranques mejor, hay que perderle el miedo y meterse de lleno a lo que a uno le gusta”, aconseja.

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Su historia, atravesada por giros inesperados, hoy encuentra en la música electrónica no solo una pasión, sino también un nuevo proyecto de vida.