Robo de propofol: "Fini" Lanusse pidió que se revoque su procesamiento por falta de pruebas

La defensa de la residente Delfina “Fini” Lanusse presentó un recurso en las últimas horas para que se revoque su procesamiento por administración fraudulenta en la causa donde está imputada por el robo de ampollas de propofol del Hospital Italiano.

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En el escrito, al que accedió Infobae, sus abogados cuestionaron la falta de pruebas directas en su contra y calificaron como “arbitrario” el embargo por $30.929.520 que ordenó el juez Javier Sánchez Sarmiento.

La apelación también reclama que el magistrado interviniente no permitió ni fundamentó el rechazo de pedidos clave de la joven médica, como la citación de médicos y psicólogos que, de acuerdo a la defensa, podrían haber demostrado la inexistencia de consumo problemático de sustancias y “la imposibilidad material de las conductas que se le atribuyen a Lanusse”.

Asimismo, apuntaron a que la imputación y el procesamiento se apoyaron en testimonios “de oídas” y “apreciaciones subjetivas” sin ofrecer una “reconstrucción fáctica concreta de tiempo, modo y lugar”.

En el documento, la defensa enumeró varios motivos que consideró de agravio. Entre ellos, la ausencia de perjuicio económico probado; la falta de determinación del aporte concreto de Lanusse; irregularidades en la obtención y uso de información confidencial; y la desproporción del embargo.