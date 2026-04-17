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ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos infantiles: de cuáles se trata

El organismo alegó que los productos no cuentan con los registros correspondientes, por lo que representan un grave riesgo para la salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de una serie de cosméticos infantiles por irregularidades en su rotulado y ausencia de registros sanitarios.

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Mediante la disposición 1388/2026, el organismo suspendió el uso, comercialización, distribución y publicidad de varios productos cosméticos infantiles tras verificarse que carecen de registro sanitario.

Según detalló el organismo, los artículos alcanzados -entre ellos distintos labiales y una paleta de sombras- carecen de datos de inscripción sanitaria, lo que los convierte en productos ilegítimos. Entre las marcas mencionadas figuran POLA AYIR, MAGIC YOUR LIFE, RPK y FAVOR BEAUTY, todos de origen importado.

La resolución fue adoptada luego de tareas de fiscalización realizadas por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Durante inspecciones en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se detectó la venta de estos productos, que infringirían la legislación sanitaria actual.

El organismo interviniente informó que, tras consultar la base de datos nacional, no se hallaron registros de estos cosméticos con los datos identificatorios observados en su rotulado. La Ley N.º 16.463, en su artículo 19, prohíbe la circulación de productos impuros o ilegítimos, mientras que la Resolución ex MS y AS N.º 155/98 exige la inscripción y habilitación de cosméticos en la ANMAT.

Las autoridades señalaron que, al carecer de registro y desconocerse su origen, no puede garantizarse que estos productos hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que contengan ingredientes permitidos. Además, se desconoce si los insumos utilizados son aptos para uso humano o cuáles podrían ser sus efectos, lo que los convierte en un riesgo para la salud.

A su vez, la Anmat determinó que la medida se tomó “a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.

La entidad también remarcó que los productos “no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".

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