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Fallo

La Corte Suprema deja firme la absolución de un sommelier acusado de matar a su madre

El máximo tribunal rechazó un recurso del Ministerio Público y confirmó la absolución de Luciano Sosto, quien había sido condenado a perpetua por el crimen de su madre en Palermo, pero luego liberado por Casación.

Por Agencia NA
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La Corte Suprema dejó firme la absolución de Luciano Carlos Sosto, el sommelier acusado de asesinar a su madre en Palermo, al rechazar un recurso del Ministerio Público por incumplir requisitos formales.

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Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación fiscal al considerar que no cumplía con las formalidades de la acordada 4/2007.

El caso se remonta al 26 de diciembre de 2016, cuando Estela Garcilazo, de 69 años, fue hallada muerta en su departamento. En un inicio se creyó que había fallecido por una golpiza, pero una autopsia posterior determinó que había sido estrangulada.

Sosto, quien vivía en el mismo edificio, afirmó que encontró el cuerpo y llamó a emergencias, aunque la investigación lo señaló como principal sospechoso. La hipótesis acusatoria sostenía que la mató por conflictos personales y para robarle dinero destinado a drogas y servicios sexuales.

Durante el proceso también se lo vinculó con un presunto abuso sexual, a partir del hallazgo de fosfatasa ácida prostática en la víctima, aunque no se detectaron espermatozoides ni se logró obtener un perfil de ADN concluyente.

El 21 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, aunque lo absolvió por el delito de abuso sexual ante la falta de acusación fiscal en esa instancia.

La defensa apeló y la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la condena por el homicidio al señalar falencias en el razonamiento del tribunal, lo que derivó en la liberación de Sosto. La fiscalía cuestionó esa decisión, pero su planteo finalmente fue rechazado por la Corte Suprema.

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