Cambio en el Ministerio de Economía: renunció José García Hamilton y Luis Caputo anunció a su reemplazante

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este fin de semana un cambio en una de las áreas clave de su cartera. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, informó la salida de José García Hamilton de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio y confirmó quién ocupará su lugar a partir de la próxima semana.

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Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, García Hamilton le comunicó hace más de un mes su decisión de dejar el cargo por motivos personales, algo que pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

"Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales", escribió Caputo en la red social.

El agradecimiento de Caputo

En su mensaje, el ministro destacó el trabajo realizado por el funcionario durante su gestión y valoró especialmente la forma en que se desarrolló el proceso de transición.

"Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana", señaló.

Caputo cerró su reconocimiento con un mensaje personal dirigido al funcionario saliente: "Muchísimas gracias José".

La Secretaría Legal y Administrativa es una dependencia estratégica dentro del Ministerio de Economía, ya que interviene en la elaboración, revisión y coordinación de numerosos actos administrativos y normativos vinculados con la gestión económica del Gobierno.

Quién será el reemplazante

Junto con el anuncio de la renuncia, Caputo confirmó que el nuevo secretario será Juan Pazo Stamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación.

"A partir del lunes, Juan Stamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional", expresó el ministro.

Además, le dio la bienvenida formal a su nuevo colaborador y manifestó su confianza en la gestión que comenzará en los próximos días: "¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión", agregó.

Reorganización en un área clave

Si bien Caputo aclaró que la salida de García Hamilton responde exclusivamente a razones personales, la designación de un nuevo responsable para la Secretaría Legal y Administrativa supone una modificación importante dentro del equipo que acompaña al ministro en la implementación de las políticas económicas.

La transición, según destacó el propio Caputo, se realizó de manera ordenada y con tiempo suficiente para garantizar la continuidad de las tareas dentro de una de las áreas más sensibles del ministerio.