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Operativo

Decomisaron casi una tonelada de marihuana en un operativo en Misiones

Los narcos se trasladaban en una camioneta Toyota Hilux, que llevaba cubierta la caja de carga con una lona.

Por Agencia NA
Imagen ilustrativa

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Personal de Gendarmería Nacional logró decomisar este jueves 925 kilogramos de marihuana y cinco kilos de hachís, en el marco de un operativo que llevaron a cabo en la localidad misionera de San Antonio, al norte de Bernardo de Irigoyen, y en la frontera norte con Brasil.

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Los gendarmes, pertenecientes al Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen”, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux, que llevaba cubierta la caja de carga con una lona, cuando circulaba por la Ruta Nacional 101, a la altura de localidad misionera de San Antonio.

Al momento de solicitar a los ocupantes, de nacionalidades paraguaya y argentina, que levantaran la carpa que cubría la parte trasera del rodado, los funcionarios constataron la existencia de 23 cajas de diferentes tamaños que emanaban un fuerte olor a marihuana.

Inmediatamente, los gendarmes extrajeron del interior de los bultos: paquetes prensados, bolsas termosellados y envoltorios de papel encerado, los cuales contenían una sustancia vegetal y otra sustancia tipo masa de color verde parduzco.

Por lo tanto, se procedió a realizar las pruebas de campo Narcotest sobre las sustancias halladas, que resultaron positivo para 925 kilos 400 gramos de cannabis sativa y 5 kilos 250 gramos de hachís (elaborado con la resina almacenada de las flores de las plantas de marihuana y es posteriormente amasada, tiene una mayor potencia en el nivel de THC).

Con intervención del Juzgado y Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, los uniformados detuvieron a los involucrados mayores de edad como así también decomisaron la droga y el rodado, en infracción a la Ley 23.737.

OTRO DECOMISO EN OBERA

Agentes de la Aduana decomisaron 24 kilos de cocaína, valuado en 500 millones de pesos (unos 300 mil dólares) ocultos dentro de un vehículo que había ingresado a la Argentina desde Paraguay, ocultos dentro del tablero.

En consecuencia, el conductor del auto fue detenido, imputado e incomunicado, por lo que quedó a disposición de la justicia. Asimismo, las autoridades secuestraron el teléfono celular del sujeto, como así también el auto.

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