Marzo 2026: récord histórico de la aviación comercial argentina

La actividad aerocomercial argentina cerró marzo de 2026 con números que no solo consolidan la recuperación pospandemia, sino que reescriben el registro histórico del mes: 4.636.151 pasajeros transitaron por los aeropuertos del país y se contabilizaron 35.956 movimientos totales (despegues y aterrizajes).

Medida de fuerza Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

La marca superó el récord previo de marzo de 2025 (4.481.883), lo que implica un +3% interanual para el mejor marzo jamás medido por la autoridad aeronáutica, según el informe difundido hoy por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Los datos, se presentan como evidencia de una “trayectoria de crecimiento” sostenida del sistema aéreo argentino. Más allá de la cifra total, el informe subraya dos fenómenos que explican por qué el récord es relevante: la fortaleza del cabotaje como columna vertebral de la conectividad interna y el salto del segmento internacional, que alcanzó máximos tanto en pasajeros como en operaciones.

Cabotaje: volumen robusto y expansión en aeropuertos del interior

En el mercado doméstico, marzo registró 2.980.406 pasajeros de cabotaje, un nivel que —según ANAC— supera en 9% al mismo mes de 2023 (2.741.460). La lectura oficial es que el tráfico interno “sostiene su nivel de actividad a lo largo de los años” y refuerza su papel estratégico en la conectividad federal.

El dato más elocuente del mes aparece en el desempeño de aeropuertos fuera del AMBA: el informe destaca subas de pasajeros domésticos en Resistencia (+80%), Trelew (+49%), Bahía Blanca (+30%), Catamarca (+22%) y Viedma (+16%) frente a marzo de 2025.

Ese patrón sugiere que la demanda no crece de forma uniforme: se derrama con fuerza en terminales regionales, que ganan protagonismo como nodos de tráfico y no solo como escalas secundarias.

El mejor marzo de la historia, también en vuelos Internacionales

El segmento internacional fue el gran motor estadístico del mes. ANAC reportó 1.655.745 pasajeros internacionales, un +17% respecto del récord previo de marzo de 2025 (1.420.272). En paralelo, el sistema alcanzó 10.772 movimientos internacionales, superando en 15% la marca anterior de marzo de 2025 (9.327). Ambos registros convierten a marzo de 2026 en el mejor marzo histórico para el tráfico internacional argentino, tanto por demanda como por oferta efectiva de vuelos.

Al interior de ese crecimiento, el informe resalta aumentos interanuales de pasajeros internacionales en aeropuertos del interior: Rosario (+73%), Córdoba (+64%) y Jujuy (+48%), seguidos por Aeroparque (+18%) y Ezeiza (+11%).

Este detalle es clave porque muestra que la expansión internacional no depende exclusivamente de los dos grandes nodos porteños: también se apalanca en terminales provinciales que incrementan su capacidad de conexión con el exterior.

La “federalización” se mide en un número: 255.795 pasajeros al exterior sin pasar por Buenos Aires

El dato que sintetiza el cambio de época es otro: 255.795 pasajeros viajaron al exterior de manera directa desde aeropuertos del interior, sin conexión previa en Buenos Aires. ANAC cuantifica el salto como +43% vs 2025, +104% vs 2024 y +162% vs 2023. En términos operativos, esto significa más rutas internacionales “punto a punto” desde provincias y una menor dependencia del AMBA como embudo obligado para salir del país.

Antecedentes: cómo se llegó al récord de marzo 2026

El récord de marzo no es un evento aislado. Se inscribe en una secuencia de hitos que, durante 2025 y el arranque de 2026, viene empujando el techo de capacidad del sistema.

1) Un año 2025 de máximo histórico anual

Según datos oficiales citados por la prensa económica, 2025 cerró con 50.646.921 usuarios de aeropuertos y fue presentado como el mejor desempeño anual de la historia, con crecimiento tanto en cabotaje como internacional. La misma nota atribuye el salto a un proceso de apertura y desregulación encuadrado en la política de Cielos Abiertos, y consigna que durante ese año se autorizaron 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales.

2) La política de “Cielos Abiertos” y los acuerdos bilaterales

En el plano institucional, el Estado nacional difundió que la Argentina firmó su 27° acuerdo dentro de la política de Cielos Abiertos al incorporar a El Salvador el 28 de agosto de 2025. El comunicado detalla que estos memorandos buscan “liberar” condiciones para establecer rutas, con regímenes de frecuencias más amplios y herramientas como el código compartido, con el objetivo declarado de incrementar opciones de vuelos y atraer nuevas líneas aéreas.

3) Récords mensuales previos: febrero 2026 como antesala

Antes del salto de marzo, el sistema ya había marcado otro hito: febrero de 2026 fue reportado como el “mejor febrero de la historia”, con 4.377.562 pasajeros (+7% vs febrero 2025) y 32.755 movimientos. Además, en ese mes el tráfico internacional llegó a 1.654.338 pasajeros (+18% vs el máximo anterior) y 10.343 movimientos internacionales (+14% vs récord histórico de febrero 2018).

Esa trayectoria ascendente permite entender marzo como continuidad: un sistema que venía creciendo y que en el tercer mes del año aceleró y superó su propia marca histórica.

4) Reacomodamiento competitivo y oferta: el rol de las aerolíneas

En paralelo al crecimiento de la demanda, la oferta se reconfiguró. Un informe periodístico basado en estadísticas de ANAC señaló que, en el marco del récord 2025, JetSMART aumentó su volumen y participación en cabotaje, al tiempo que el mercado doméstico se redistribuyó entre operadores —con Aerolíneas Argentinas aún dominante— en un escenario de mayor competencia. Este antecedente importa porque los récords de pasajeros no ocurren en el vacío: requieren asientos disponibles, frecuencias y una red capaz de sostener mayor movimiento.

FUENTE: Agencia NA