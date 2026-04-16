Juicio por Maradona: "Soy inocente y lamento mucho su muerte", dijo Leopoldo Luque

"Buenos días señores jueces. Como primera medida, quiero analizar lo que se dijo como causa de muerte del señor Diego Maradona. Pero antes quiero decir que soy inocente y que lamento mucho su muerte".

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Con esas palabras, el neurocirujano Leopoldo Luque (45) arrancó su sorpresiva declaración este jueves en el día 2 del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60), que lo tiene junto a otros seis profesionales de la salud en el banquillo de los acusados.

Durante la mañana, la acusación denunció que “no hubo lealtad procesal”, ya que la defensa no avisó con antelación que el médico iba a declarar.

En el inicio de la jornada de este jueves, los abogados defensores del médico, Julio Rivas y Francisco Oneto, avisaron a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que su defendido tenía la intención de prestar declaración.

Luego de una oposición por parte de la fiscalía y del abogado Fernando Burlando, el juez Gaig dio lugar al pedido de la defensa para que el neurocirujano declare antes de los testigos citados para la jornada.

Esto provocó el descontento de los fiscales generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y del abogado representante de Dalma y Gianinna Maradona.

Es que parte de las defensas habían solicitado el martes pasado que la fiscalía comunique con un plazo de 24 horas de antelación la lista de testigos para la jornada siguiente.

De este modo, ayer se conoció que los testigos para este martes iban a ser el subcomisario Lucas Farías, el primer policía que llegó a la casa donde murió Maradona; el médico Juan Carlos Pinto, quien firmó el acta de defunción, y Gianinna Maradona.

“Pinto está enfermo, es un señor grande. Se agraviaron de no querer sorpresa, con buena fe podrían haber dicho que iba a declarar así no traía un tipo enfermo. No hay buena fe procesal. Parece una cargada”, se quejó Ferrari.

Burlando le pidió a Gaig “orden” y que como presidente del tribunal “haga uso de forma total de sus atribuciones que le da el Código para ordenar esto”.

“Así no vamos a poder dar un solo paso. Vamos camino a un mal debate”, anticipó.

Allí comenzó un intercambio entre la defensa de Luque, los fiscales y Burlando que debió contar con la intervención del tribunal.

En ese momento, Oneto intentó manifestarse mientras que Gaig estaba dando a conocer su decisión. Como no le dieron la palabra, el defensor pidió dejar constancia de que no le dieron lugar, lo que derivó en la amenaza de Burlando de denunciarlo por “falsedad ideológica de instrumento público”.

Antes de dar a conocer la resolución, el juez llamó a la reflexión y lo advirtió respecto de su actitud contra el tribunal. “Modere y baje los gestos”, le indicó.

Tras ello, el juez Gaig dio lugar al pedido de los defensores para que sea Luque quien declare primero en el debate.

“Prevalecen los derechos del imputado”, argumentó el magistrado.

A raíz de ello, desde la fiscalía pidieron un cuarto intermedio para poder analizar las declaraciones del neurocirujano durante la instrucción de la causa. Además, desistieron de los testigos de la fecha.

Desde la acusación indicaron a Clarín que la defensa de Luque “no hubo lealtad procesal” por no anunciar la decisión del imputado, tal como pidieron con los testigos.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio de una hora hasta la declaración de Luque, uno de los siete profesionales de la salud que llegan a este segundo juicio por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", cuya pena prevista va de 8 a 25 años de cárcel.

El neurocirujano comenzó a hablar pasadas las 12 y detalló la causa de muerte de Maradona.

"En cuanto al diagnóstico que arrojó la autopsia, una insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada que se descompensó, agudizó, por falta de tratamiento, según una de las pericias oficiales", señaló leyendo unos papeles.

FUENTE: Clarín