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Increíble: le robaron al equipo de Pamela David y el cronista salió a correr a los ladrones en vivo

El hecho ocurrió durante una cobertura de Desayuno Americano en el conurbano bonaerense. Rompieron el auto del equipo, se llevaron equipos y hubo una persecución en plena transmisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un tenso y violento episodio se vivió en vivo cuando el equipo de Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David, fue víctima de un robo mientras realizaba una cobertura en una zona afectada por inundaciones en el conurbano bonaerense.

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Según relataron al aire, los delincuentes aprovecharon un descuido para atacar el vehículo en el que se trasladaban, estacionado sobre la calle Irala. Rompieron una de las ventanillas, revolvieron el interior y se llevaron equipos de trabajo, mochilas, una valija e incluso la rueda de auxilio.

“Nos encontramos con la ventanilla rota, la parte de atrás baja. Revolvieron todo el auto y se llevaron nuestras cosas”, contó el cronista Diego Lewin en plena transmisión.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El equipo de Desayuno Americano, conducido por Pamela David, fue víctima de un robo mientras cubría las inundaciones en el conurbano. Rompieron el auto, se llevaron equipos, mochilas y hasta la rueda de auxilio. Lo más impactante: el cronista Diego Lewin salió a correr a los delincuentes en plena transmisión en vivo. “Ahí están, están corriendo con el trípode”, gritó mientras intentaba alcanzarlos. Más info en @tiempodesanjuan"
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Pero la situación escaló aún más cuando, al advertir el robo, el propio equipo salió a perseguir a los sospechosos. “Vimos a alguien corriendo, empezamos a preguntar y nos decían que se había ido para allá. Lo seguimos, pero lo perdimos”, relató el periodista.

Minutos después, lograron divisarlos nuevamente y la escena quedó registrada en vivo: “Ahí están, están corriendo con el trípode. Ese tiene mi mochila”, gritó Lewin mientras intentaba alcanzarlos junto a sus compañeros.

Pese a la persecución, los delincuentes lograron escapar con los elementos robados. La frustración del equipo fue evidente, no solo por la pérdida del material de trabajo, sino también por la falta de respuesta en la zona.

“No hay una sola cámara ni un policía. Es una zona liberada”, denunciaron durante la cobertura. Incluso, aseguraron que los ladrones pasaron frente a un destacamento policial sin ser interceptados.

“Pasaron por adelante de la garita. Los oficiales estaban adentro y no salieron. Fui a avisarles y me preguntaron qué había pasado”, agregó uno de los damnificados.

El hecho generó fuerte repercusión, no solo por la violencia del robo, sino también por haber ocurrido en plena transmisión en vivo, dejando expuesta una situación de inseguridad que, según denunciaron, es habitual en la zona.

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