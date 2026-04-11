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Capital

Concepción: entraron a robar a una casa y se ocultaron en otra para no ser atrapados

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado. Ambos ladrones fueron atrapados por la Policía tras un llamado de una vecina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
concepcion

En una rápida intervención policial, dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este sábado 11 de abril en Concepción, Capital, luego de protagonizar un audaz robo y buscar refugio en una propiedad vecina para evitar ser capturados.

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Todo comenzó alrededor de las 01:45 horas, cuando una vecina de la zona de calle Entre Ríos, entre Maipú y Pedro Echagüe, divisó a dos sujetos caminando de manera sospechosa por los techos de las viviendas. Sin dudarlo, la mujer dio aviso inmediato al 911.

Mientras las unidades del Comando Radioeléctrico se desplazaban al lugar, los delincuentes, identificados como Mauro Alejandro Algañaraz (33) y Pablo Martín Venega Montealegre (39), ingresaron por el fondo de una propiedad ubicada en Entre Ríos. Tras violentar una ventana, accedieron al quincho de la vivienda donde sustrajeron un par de zapatillas marca DC.

Al notar la llegada de los uniformados, quienes contaron con la autorización de los vecinos para subir a las medianeras y rastrear la zona, los malvivientes intentaron una maniobra de escape desesperada. Saltaron hacia el domicilio colindante e intentaron ocultarse en una habitación situada en el fondo del terreno.

Sin embargo, las 02:22 horas, los efectivos redujeron a ambos hombres dentro de dicha habitación, recuperando el elemento sustraído en la otra casa.

El operativo estuvo a cargo de Comisaría 2°. Se dio intervención al fiscal Fernando Bonomo, bajo la coordinación de Francisco Micheltorena. Los imputados quedaron detenidos en la mira del delito de robo agravado por escalamiento y violación de domicilio.

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