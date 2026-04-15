Naturgy advirtió sobre fraudes con la electricidad en San Juan: qué hay que tener en cuenta

Naturgy alertó a los sanjuaninos sobre los riesgos y consecuencias del robo de energía.

En el marco de su campaña contra el robo de energía, Naturgy San Juan emitió un comunicado con el fin de reforzar el mensaje sobre las graves consecuencias que las conexiones clandestinas generan no solo para quienes las realizan, sino para toda la comunidad.

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Bajo el concepto de "Efecto Dominó: te pone en riesgo a vos, a tu familia y a la comunidad", la compañía busca concientizar sobre cómo un ilícito individual degrada la calidad del servicio y pone en riesgo a la seguridad de las personas.

¿Por qué afecta que un vecino robe energía?

"Las conexiones clandestinas o la manipulación de medidores es una de las principales causas de fallas en el suministro", indicaron desde la empresa. Al no estar declaradas, estas conexiones sobrecargan los transformadores y cables de la red, y eso deriva en:

Fluctuaciones de voltaje y caídas de tensión: que pueden quemar diferentes electrodomésticos como heladeras, aires acondicionados y televisores.

que pueden quemar diferentes electrodomésticos como heladeras, aires acondicionados y televisores. Cortes imprevistos: por fallas en el sistema producto de conexiones ilegales.

por fallas en el sistema producto de conexiones ilegales. Riesgo de incendio: las instalaciones clandestinas carecen de seguridad, generando cortocircuitos e incendios que ponen en riesgo la vida de familias y vecinos.

las instalaciones clandestinas carecen de seguridad, generando cortocircuitos e incendios que ponen en riesgo la vida de familias y vecinos. Gastos innecesarios: en reparaciones de daños que se pueden evitar con conexiones bajo la normativa.

Ante esta situación, Naturgy San Juan recordó que, "los vecinos pueden denunciar estas situaciones de forma totalmente anónima. Sin embargo, para que la inspección técnica sea efectiva, la precisión de la información es clave".

La empresa solicitó a los denunciantes intentar aportar datos de referencia que permitan identificar con exactitud el domicilio:

Dirección exacta: calle y número (si es posible).

Identificación técnica: número de medidor del domicilio en infracción (dato visible en el frente).

Entre qué calles se encuentra: referencias claras.

Tipo de irregularidad observada: Cables directos desde el poste o manipulación del gabinete del medidor.

Canales de denuncia anónima

Línea telefónica gratuita: 0800-666-3637

Oficina Virtual: a través del sitio web oficial de Naturgy San Juan.

Para más información sobre la compañía, visitar: https://www.naturgysj.com.ar/