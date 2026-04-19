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Pasó en la TV

Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Ocurrió en La Noche de Mirtha Legrand, que esta vez tuvo en la conducción a su nieta, Juana Viale.

Por Agencia NA
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La senadora por Santa Fe Carolina Losada intentó una defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el programa de Mirtha Legrand, esta vez conducido por su nieta Juana Viale, pero la cruzó el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi y la dejó sin palabras.

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Adorni está muy complicado con sus viajes millonarios y las compras de inmuebles pero por ahora sigue siendo el jefe de Gabinete, cada vez con menos defensores.

El periodista Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un tenso cruce al aire con la senadora Losada, en medio de cuestionamientos al jefe de Gabinete Manuel Adorni y su situación dentro del Gobierno.

En un encendido planteo, Gómez Rinaldi interpeló directamente a la legisladora: “¿Pero vos, Carolina, le querés todo a Adorni? ¿Todo? Las jubiladas, el viaje a Aruba... Perdón, ¿él fue el que dijo ‘me deslomo trabajando’?”, lanzó con tono crítico.

Cuando Losada intentaba responder, el periodista redobló la apuesta y cuestionó el uso de esa expresión. “Deslomo, mi amor, es el que se levanta dos y media, tres de la mañana, toma tres colectivos, cuatro trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, arruinado y tiene una familia. Eso es deslomarse, no lo que hace él. Chicos, digan la verdad”, enfatizó.

Ante la presión, la senadora terminó reconociendo que se trató de una frase “poco feliz” y admitió que la situación generada en torno a Adorni ha complicado al Gobierno, en un contexto donde crecen las críticas y el desgaste de la imagen oficial.

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