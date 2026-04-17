El padre de Ángel López encabeza una vigilia en el Obelisco

La familia de Ángel López, el niño de 4 años que murió el domingo 5 de abril en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, encabeza la vigilia en el Obelisco para homenajearlo.

Luis López, padre de Ángel, se encuentra acompañado por la hermana Martha Pelloni y otros vecinos durante la manifestación realizada en pleno centro porteño con el objetivo de reclamar justicia por el fallecimiento.

“¡Basta de informes psicológicos falsos! Castigo ejemplar ante falsas denuncias” y “Lo mataron con decisiones judiciales. Justicia por Ángel”, son algunas de las frases exhibidas en los carteles y pancartas que muestran la imagen de la víctima.

Luego de haberse enfrentado a Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y su pareja, Michael González, el padre recibió el cariño y el apoyo de los ciudadanos que piden “mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención”, así como solicitan “empoderar a los papás en juzgados de familia, sin ideología y con igualdad real”.

La vigilia comenzó a las 17 y se extenderá hasta las 22. Los acusados se encuentran detenidos con prisión preventiva en Chubut por el supuesto homicidio del menor.