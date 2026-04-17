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"Menos calorías": Cormillot explicó los beneficios y propiedades de la carne de burro

El doctor Alberto Cormillot habló sobre la propuesta patagónica de consumir carne de burro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un país donde el asado de carne vacuna forma parte casi de la identidad cultural, el reconocido médico nutricionista Alberto Cormillot volvió a generar impacto al poner sobre la mesa una alternativa poco habitual en la dieta argentina: el consumo de carne de burro. A través de sus columnas especializadas en salud y nutrición, el profesional describió las propiedades de este tipo de carne, que en distintos lugares del mundo —como algunas regiones de China y ciertos países europeos— es considerada un alimento de alto valor gastronómico y nutricional.

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El planteo de Cormillot no se apoya en tendencias pasajeras, sino en el análisis nutricional del alimento. Según explicó, la carne de burro presenta ventajas importantes en comparación con la carne bovina tradicional.

Bajo aporte calórico

Uno de los puntos centrales que destacó fue su bajo contenido calórico. Al tratarse de un animal con musculatura magra y características metabólicas diferentes a las de los bovinos, su carne contiene una menor proporción de grasa. "Las calorías son mucho más bajas que las de la vaca", explicó el doctor, remarcando que esto la convierte en una opción interesante para quienes buscan bajar de peso o mantener controlados los niveles de colesterol sin dejar de consumir proteínas animales.

Más allá del valor energético, Cormillot hizo hincapié en la composición nutricional del producto. La carne de burro contiene una alta concentración de glucógeno, un carbohidrato complejo que se almacena en el tejido muscular y que le otorga un sabor levemente dulce, diferenciándose del gusto más intenso de otras carnes rojas.

Además, señaló otros aspectos relevantes:

Alto contenido de hierro: fundamental para prevenir la anemia y favorecer una correcta oxigenación sanguínea.

Bajo colesterol: debido a la escasa presencia de grasa intramuscular, su impacto sobre el sistema cardiovascular es reducido.

Calidad de sus grasas: aunque su contenido graso es bajo, las grasas presentes son consideradas de mejor calidad, con características similares a las de algunas carnes de caza o pescados.

El desafío cultural y el mercado

Cormillot también reconoció que en Argentina el consumo de carne de burro o caballo enfrenta una fuerte resistencia cultural y ética. Sin embargo, desde una mirada estrictamente médica, planteó la necesidad de revisar ciertos prejuicios en función de los beneficios nutricionales. En otros mercados internacionales, el kilo de esta carne puede alcanzar valores superiores a la carne vacuna debido a su menor disponibilidad y a su reputación de ser un producto más “limpio”, asociado a sistemas de producción menos intensivos.

La propuesta de Alberto Cormillot abre el debate sobre la diversificación alimentaria y las alternativas dentro de una dieta más saludable. En un contexto donde crece la búsqueda de opciones con mejor perfil nutricional, la carne de burro aparece como un alimento de alta densidad proteica y bajo impacto metabólico. Aunque su consumo aún parece lejano en la mesa cotidiana argentina, el especialista sostiene que, desde el punto de vista nutricional, se trata de una opción que merece ser considerada.

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