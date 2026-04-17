viernes 17 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Carne argentina más barata en Europa: el ticket viral que desató indignación en redes

El precio de un corte típico en España reavivó el debate sobre la brecha de costos y el impacto de la inflación en el consumo local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El viral de la entraña más barata en España que en Argentina.

El viral de la entraña más barata en España que en Argentina.

Un ticket de compra en España se volvió viral al exponer una fuerte diferencia de precios en la carne argentina: en Europa puede costar hasta un 20% menos que en el mercado local. La comparación causó sorpresa en redes sociales y reavivó el debate sobre el valor de los alimentos en el país.

Lee además
El productor de Chubut Julio Cittadini destacó que los cortes de carne de burro ofrecen vacío, entraña, costillar y lomo similares a la carne vacuna (Foto: Infobae))
Debate abierto

Proteínas alternativas: la carne de burro asoma como opción en el mercado sanjuanino
anmat prohibio una serie de productos cosmeticos infantiles: de cuales se trata
A tener cuidado

ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos infantiles: de cuáles se trata

La polémica comenzó con una publicación en la red social X, donde un usuario compartió la foto de una bandeja de entraña adquirida en un supermercado de Palma de Mallorca por 9,37 euros. Según el comprobante, el precio equivale a unos $14.988, lo que deja el kilo en torno a 11,10 euros. En la misma compra, también incluyó chorizo parrillero: pagó 1 euro por 144 gramos.

image

El contenido rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones. Otros usuarios sumaron sus propios tickets de supermercados españoles, donde cortes de carne y embutidos rondaban los 10 euros, reforzando la idea de que el producto argentino resulta más accesible en el exterior que en su propio país de origen.

image

La comparación tomó aún más fuerza cuando se contrastaron esos valores con los precios en Argentina. Según distintas referencias compartidas en la misma discusión, el kilo de entraña en supermercados locales se ubica entre $21.799 y $39.900, muy por encima de los valores observados en Europa.

image

Si se actualiza la conversión al tipo de cambio vigente al 15 de abril de 2026, el kilo de entraña en España ronda los $17.797, un valor que en Argentina se acerca más a cortes como el vacío o el cuadril en algunos supermercados. Esta diferencia alimenta el malestar de los consumidores, que ven cómo un producto emblemático de la producción nacional resulta más económico fuera del país.

Temas
Seguí leyendo

Una nena de 4 años murió por asfixia y su padre se quitó la vida

"Menos calorías": Cormillot explicó los beneficios y propiedades de la carne de burro

"Fuerte discusión en el vestuario": revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Decomisaron casi una tonelada de marihuana en un operativo en Misiones

Más violencia escolar: Un alumno apuñaló en el cuello a un compañero

Canasta de crianza: según el INDEC, en marzo criar a un hijo superó los 500.000 pesos

Crimen de Fernando Báez Sosa: pidieron la excarcelación de Lucas Pertossi

La Corte Suprema deja firme la absolución de un sommelier acusado de matar a su madre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
menos calorias: cormillot explico los beneficios y propiedades de la carne de burro
Para tener en cuenta

"Menos calorías": Cormillot explicó los beneficios y propiedades de la carne de burro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Proyecto minero Vicuña   
Tensión entre provincias

Freno a Vicuña: la Justicia de La Rioja le prohibió usar un camino clave hacia la mina

Harta de que se burlen de mí: alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país
Preocupación

"Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Noche movida

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Fábrica de galletitas en Albardón: tras el cambio de dueño, la fábrica mantiene su producción, regularizó pagos y sostiene cerca de 290 puestos de trabajo.
Producción

La fábrica de galletitas de Albardón se reordena, ya pagó sueldos y sale a buscar nuevos negocios

Imagen ilustrativa
Despecho y fraude

Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Te Puede Interesar

La proliferación de mensajes intimidatorios en las escuelas sanjuaninas generó altos índices de ausentismo en algunos establecimientos. video
Impacto

La otra consecuencia de los mensajes intimidatorios en San Juan: escuelas sin alumnos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Movimiento en Iglesia: pese al bloqueo en La Rioja, Vicuña mantiene la operatividad y traslada personal por una traza alternativa en San Juan.
Tras el fallo judicial riojano

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

El Malbec sigue siendo la variedad más producida y consumida del país. San Juan no se queda atrás en ese crecimiento. 
Día mundial de la cepa emblemática

San Juan se sube al boom del Malbec: la cepa que manda en ventas y exportaciones

Marcelo Orrego.
Seguridad

Alerta por amenazas: Orrego confirmó que son 27 las escuelas afectadas y pidió la colaboración de los padres

El día en que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no reportó un temblor.
¿Qué pasó?

Llamativo: el INPRES ofreció el reporte sobre el sismo de la madrugada seis horas después