Carne argentina más barata en Europa: el ticket viral que desató indignación en redes

Un ticket de compra en España se volvió viral al exponer una fuerte diferencia de precios en la carne argentina: en Europa puede costar hasta un 20% menos que en el mercado local. La comparación causó sorpresa en redes sociales y reavivó el debate sobre el valor de los alimentos en el país.

La polémica comenzó con una publicación en la red social X, donde un usuario compartió la foto de una bandeja de entraña adquirida en un supermercado de Palma de Mallorca por 9,37 euros. Según el comprobante, el precio equivale a unos $14.988, lo que deja el kilo en torno a 11,10 euros. En la misma compra, también incluyó chorizo parrillero: pagó 1 euro por 144 gramos.

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El contenido rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones. Otros usuarios sumaron sus propios tickets de supermercados españoles, donde cortes de carne y embutidos rondaban los 10 euros, reforzando la idea de que el producto argentino resulta más accesible en el exterior que en su propio país de origen.

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La comparación tomó aún más fuerza cuando se contrastaron esos valores con los precios en Argentina. Según distintas referencias compartidas en la misma discusión, el kilo de entraña en supermercados locales se ubica entre $21.799 y $39.900, muy por encima de los valores observados en Europa.

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Si se actualiza la conversión al tipo de cambio vigente al 15 de abril de 2026, el kilo de entraña en España ronda los $17.797, un valor que en Argentina se acerca más a cortes como el vacío o el cuadril en algunos supermercados. Esta diferencia alimenta el malestar de los consumidores, que ven cómo un producto emblemático de la producción nacional resulta más económico fuera del país.