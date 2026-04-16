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Reacción

Presunto abuso sexual en River: desde la agrupación Primero River reclaman un comunicado por parte del club

Mónica Ernitz, integrante del frente, asegura desconocer “si se aplicó el protocolo”.

Por Agencia NA
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La vicepresidenta de la agrupación “Centro de Integración Riverplatense” perteneciente a Primero River, Mónica Ernitz, estuvo al aire en Splendid AM 990 y reclamó la falta de acción de la dirigencia del “Millonario” frente a una denuncia por abuso sexual en el club.

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La denuncia fue radicada el miércoles 8 de abril en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45, y acusa al jefe de seguridad del club por abuso.

La declaración se dio en el programa Contando los días de Splendid AM 990, el cual conduce Luisa Valmaggia y va de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00.

Desde su posición como vicepresidenta de una agrupación perteneciente a un frente opositor en la política de River, Mónica Ernitz se mostró informada sobre el escándalo por un presunto abuso sexual en el “Millonario”, afirmando que conoce la situación desde “la semana pasada” y que, junto a un grupo de socios, elevó una nota al presidente Stefano Di Carlo el pasado lunes 13 de abril pidiendo explicaciones, aunque todavía no han tenido respuestas.

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“La involucrada sería una empleada del club, del área de seguridad”, comentó Ernitz, que además aseguró desconocer “si se aplicó el protocolo” debido para situaciones de esta índole y aventuró que la comisión de mujeres del club “habrá tomado cartas en el asunto”, aunque cuestionó que “hay un gran hermetismo”.

Además, la integrante del frente Primero River agregó que “están involucrados dos empleados del club”, recriminó la falta de un comunicado oficial de parte de la dirigencia reconociendo la situación y aseguró, intentando evitar que el tema sea menospreciado, que “no es sólo un tema de mujeres”.

Sin haber respondido el escrito, desde la dirigencia del club dejaron trascender que la denunciante había sido previamente cuestionada por reclamos de socios y que fue citada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria y, según su versión, el contacto físico por parte del acusado se habría tratado de un gesto al finalizar un partido.

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