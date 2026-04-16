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Visita nacional

Pettovello llega a San Juan para lanzar el programa "Formando Capital Humano"

La ministra de Capital Humano llegará el 13 de mayo para presentar “Formando Capital Humano”, una plataforma nacional de capacitación virtual con herramientas de inteligencia artificial orientadas a mejorar la inserción laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, visitará San Juan el próximo 13 de mayo para encabezar el lanzamiento del programa “Formando Capital Humano”, una nueva plataforma de formación virtual destinada a personas de todas las edades en todo el país.

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Según informaron oficialmente a la Agencia Noticias Argentinas, se trata del “primer centro de formación virtual de capital humano del país”, pensado para funcionar desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El sistema incorpora herramientas de personalización basadas en inteligencia artificial, entre ellas un test de autoconocimiento que permite adaptar los contenidos educativos según el perfil y las necesidades de cada usuario.

La iniciativa apunta a ampliar el acceso a la capacitación y mejorar las oportunidades de inserción laboral a través de trayectos formativos flexibles, con foco en habilidades demandadas en el mercado actual.

No será la primera vez de Pettovello en la provincia. La funcionaria ya había visitado San Juan el 11 de septiembre de 2024, en el marco del Día del Maestro, cuando participó de un acto oficial en la Casa de Sarmiento.

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