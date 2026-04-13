Pettovello lanza un nuevo portal virtual de aprendizaje

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció el lanzamiento de un nuevo portal virtual de aprendizaje denominado “Formando Capital Humano” . Se trata de una plataforma de capacitación con contenidos dirigidos a personas de todas las edades y accesible desde cualquier punto del país.

Según informaron oficialmente, s e trata del “primer centro de formación virtual de capital humano del país”, diseñado para funcionar desde cualquier dispositivo con conexión a internet y con herramientas de personalización basadas en inteligencia artificial. El sistema incluye un test de autoconocimiento que permite adaptar la oferta educativa a las necesidades de cada usuario.

La iniciativa también contempla que los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo puedan utilizar sus vouchers para acceder a cursos del Centro de Formación Capital Humano, de los Centros de Formación Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y de otras instituciones que se adhieran a la plataforma. Allí podrán buscar capacitaciones, preinscribirse y gestionar un perfil personal de formación.

En una primera etapa, el portal reunirá contenidos provenientes de distintas áreas del Estado, entre ellas las secretarías de Niñez, Adolescencia y Familia; Educación; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los cursos estarán organizados según los ciclos de vida y los ejes temáticos elegidos por cada usuario.

Desde la cartera señalaron que el nuevo espacio busca ampliar el acceso a herramientas de capacitación y promover tanto el desarrollo personal como el fortalecimiento de las familias, en línea con los lineamientos del ministerio en los últimos meses.

De hecho, remarcaron ante este medio que la iniciativa formará parte del Sistema Social (SISOC), la plataforma digital que la cartera dio a conocer a fines de la semana pasada. Una muestra más de gestión, alejada de los inconvenientes que acarrea el oficialismo con el jefe de Gabinete Manuel Adorni.