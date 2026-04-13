lunes 13 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Pettovello lanza un nuevo portal virtual de aprendizaje

Se trata de “Formando Capital Humano”, una plataforma de capacitación.

Por Agencia NA
image

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció el lanzamiento de un nuevo portal virtual de aprendizaje denominado “Formando Capital Humano”. Se trata de una plataforma de capacitación con contenidos dirigidos a personas de todas las edades y accesible desde cualquier punto del país.

Lee además
hablo el funcionario mileista echado por pettovello, tras tomar un credito en banco nacion: lamento...
Escándalo

Habló el funcionario mileista echado por Pettovello, tras tomar un crédito en Banco Nación: "Lamento...
capital humano abrio la convocatoria al programa de vouchers educativos: los detalles
Educación

Capital Humano abrió la convocatoria al programa de vouchers educativos: los detalles

Según informaron oficialmente, se trata del “primer centro de formación virtual de capital humano del país”, diseñado para funcionar desde cualquier dispositivo con conexión a internet y con herramientas de personalización basadas en inteligencia artificial. El sistema incluye un test de autoconocimiento que permite adaptar la oferta educativa a las necesidades de cada usuario.

La iniciativa también contempla que los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo puedan utilizar sus vouchers para acceder a cursos del Centro de Formación Capital Humano, de los Centros de Formación Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y de otras instituciones que se adhieran a la plataforma. Allí podrán buscar capacitaciones, preinscribirse y gestionar un perfil personal de formación.

En una primera etapa, el portal reunirá contenidos provenientes de distintas áreas del Estado, entre ellas las secretarías de Niñez, Adolescencia y Familia; Educación; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los cursos estarán organizados según los ciclos de vida y los ejes temáticos elegidos por cada usuario.

Desde la cartera señalaron que el nuevo espacio busca ampliar el acceso a herramientas de capacitación y promover tanto el desarrollo personal como el fortalecimiento de las familias, en línea con los lineamientos del ministerio en los últimos meses.

De hecho, remarcaron ante este medio que la iniciativa formará parte del Sistema Social (SISOC), la plataforma digital que la cartera dio a conocer a fines de la semana pasada. Una muestra más de gestión, alejada de los inconvenientes que acarrea el oficialismo con el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Temas
Seguí leyendo

La nafta subió más de un 23% desde el inicio de la guerra y llenar el tanque cuesta más de $100 mil

ADEPA repudió amenazas de muerte contra periodistas

Caputo adelantó que la inflación de marzo será superior al 3%

Elisa Carrió pronosticó que "Milei no reelige"

La CGT no descarta un paro después de la marcha del 30 de abril

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online

El Gobierno endurece el ajuste: Adorni exige a los ministerios un recorte adicional en sus gastos

Suspenden en Diputados el debate del tratado de patentes en medio del rechazo de laboratorios nacionales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sindicato de trabajadores viales denuncio penalmente a javier milei
Justicia

El Sindicato de Trabajadores Viales denunció penalmente a Javier Milei

Por Agencia NA

Las Más Leídas

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda video
Historias

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Este es el comisario retirado que está en la mira por golpear a su pareja en Caucete
Violencia de género

Este es el comisario retirado que está en la mira por golpear a su pareja en Caucete

Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum
Deceso

Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum

Te Puede Interesar

EL Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima
Cambio

EL Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín vs Atlanta EN VIVO: el minuto a minuto de un partido que promete acción
Primera Nacional

San Martín vs Atlanta EN VIVO: el minuto a minuto de un partido que promete acción

UPCN va por el golpe ante Ciudad y buscará ser campeón esta noche
Liga de Vóleibol Argentina

UPCN va por el golpe ante Ciudad y buscará ser campeón esta noche

Imagen ilustrativa
Escruche

Golpe en una mueblería de Santa Lucía: robaron artículos del hogar y hasta mercadería

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online
Comunicado oficial

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online