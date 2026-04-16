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Redes sociales

Así reaccionó Javier Milei a la baja del dólar

El mandatario utilizó sus redes para hacerse eco sobre la cotización del tipo de cambio oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para enfatizar sobre la baja en la cotización del dólar oficial.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el tipo de cambio minorista se mantiene estable hace varias jornadas financieras. Desde que inició la semana, la divisa estadounidense perdió $15 en la cotización de su valor.

Actualmente, el dólar en el Banco Nación ser ubica en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. Ante esto, el mandatario se expresó en redes.

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“UPs”, escribió Milei en sus redes, aludiendo hacia distintos economistas y opositores políticos que sostenían que el precio del dólar iba a dispararse bajo la gestión del libertario.

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