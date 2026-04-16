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Capítulo XXXV de "Relatos que no son cuentos de Historias del crimen" en Spotify: el jubilado que mató por unos duraznos en Chimbas

El 20 de diciembre de 1988, en Villa El Salvador, un jubilado de 74 años mató de un balazo a un adolescente de 14 que había trepado una medianera para sacar frutas. Una tragedia que marcó Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Todo ocurrió la tarde del martes 20 de diciembre de 1988, minutos después de las 16. Daniel y sus amigos, Marcelo y Carlos, venían de refrescarse en el canal Benavídez. Con hambre, decidieron meterse a un terreno baldío en Villa El Salvador, donde las ramas de un duraznero sobresalían desde el fondo de una vivienda. Lo que parecía una travesura inocente terminó en tragedia.

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Daniel trepó la pared de adobe con ayuda de Marcelo. En ese instante, se escuchó un disparo. El balazo atravesó una rama e impactó en el cuello del adolescente, que cayó desde unos dos metros de altura hacia el baldío. Se retorcía en el suelo, intentando contener la sangre que se le escapaba entre los dedos. Sus amigos huyeron desesperados.

Del otro lado de la medianera estaba Pedro Eleuterio Lagos, un jubilado de 74 años conocido en el barrio por su mal carácter. El hombre tomó un viejo rifle calibre 22 —marca Rubí Extra y sin culata— y disparó tras escuchar ruidos en el fondo de su casa. Siempre sostuvo que tiró al aire para asustar, pero el resultado fue otro: un disparo mortal.

Los vecinos salieron alarmados por el estampido. Encontraron a Daniel agonizando, tendido en el baldío, pegado a la pared. No hubo tiempo para salvarlo. Murió en el lugar. A pocas cuadras, sus padres, Rosario Miranda y Basilio Aguirre, recibieron la noticia por boca de los amigos del chico y corrieron desesperados. La Policía los detuvo antes de llegar al cuerpo. “No pueden hacer nada”, les dijeron. Su hijo ya estaba muerto.

La bronca no tardó en estallar. “Fue el viejo Lagos”, se repetía entre los vecinos, que comenzaron a arrojar piedras contra la casa del jubilado. El clima se volvió incontrolable. Mientras tanto, dentro de la vivienda, Lagos admitía haber disparado, aunque insistía en que no sabía si había herido a alguien.

La Policía lo retiró rápidamente del lugar, escoltado y con la cabeza cubierta, en medio de una lluvia de cascotazos que rompió vidrios de patrulleros. Incluso fue necesario que interviniera el Cuerpo de Infantería para dispersar a la multitud.

El examen forense fue contundente: el proyectil calibre 22 ingresó por el cuello, descendió atravesando el tórax, dañó un pulmón y quedó alojado en la médula espinal. La muerte fue casi inmediata.

El caso llegó a la Justicia. En marzo de 1989, Pedro Eleuterio Lagos fue condenado a 10 años de prisión por homicidio simple. Sin embargo, la historia judicial dio un giro. En 1991, la Cámara en lo Penal y Correccional revisó el fallo y cambió la calificación a homicidio culposo. Los jueces consideraron que no hubo intención de matar, sino una conducta negligente. La pena se redujo a 3 años y el jubilado recuperó la libertad ese mismo día.

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Para la familia Aguirre, nada volvió a ser igual. Danielito tenía 14 años, iba a la escuela y vendía semitas en su barrio. Su muerte dejó una herida imposible de cerrar. Con el tiempo, sus padres fallecieron y sus hermanos se mudaron. La historia quedó en la memoria de los vecinos como uno de los hechos más dolorosos e incomprensibles de la provincia.

Cabe destacar que esta producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo. El contenido está a cargo de Walter Vilca, Agostina Montaño y Lucas Colella.

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