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Capítulo XXXIV de "Relatos que no son cuentos de Historias del crimen" en Spotify: el secuestro extorsivo y la ejecución del productor pocitano

El 23 de junio de 1974, en Pocito, el productor Juan Peña Rivas fue secuestrado frente a su esposa y horas después ejecutado en un descampado de Vallecito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Todo comenzó la tarde del domingo 23 de junio, cuando Juan Peña Rivas regresaba a su casa junto a su esposa, Pura Figueroa. Al ingresar al callejón de su propiedad, dos hombres armados —Horacio Alejo Maza y Francisco “El Loco Paco” Herrada Estrada— lo interceptaron y, bajo amenazas, obligaron al productor a abandonar el volante y a la mujer a descender del vehículo. “Por favor, no me lo vayan a matar”, alcanzó a suplicar ella, mientras los captores le aseguraban que lo devolverían con vida. Nunca más lo vería.

capítulo XXIV de "Relatos que no son cuentos de Historias del crimen"

Detrás del hecho también participaba Vicente Palacios, quien actuaba como apoyo logístico. La banda había estudiado cada movimiento de la víctima. Lo siguieron durante días, incluso en un velorio, hasta encontrar el momento indicado para concretar el secuestro. Tras capturarlo, lo trasladaron por distintas rutas hacia la zona de Vallecito. En medio del operativo policial que ya se desplegaba en toda la provincia, los delincuentes tomaron una decisión extrema: abandonaron el plan de negociar un rescate y optaron por ejecutar al empresario en un descampado.

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Lo hicieron descender, le ataron las manos, le cubrieron el rostro y lo obligaron a arrodillarse. Luego, Vicente Palacios tomó un revólver y le disparó en la cabeza. Juan Peña Rivas murió en el acto. Su cuerpo quedó tendido en el lugar, mientras los delincuentes intentaban continuar con el plan como si la víctima siguiera con vida.

El caso dio un giro cuando uno de los implicados, Francisco Herrada Estrada, fue reconocido en la zona de Vallecito y su actitud despertó sospechas. A partir de ese dato, la Policía logró identificar a los responsables y, tras una serie de allanamientos, encontró pruebas clave como las armas y pertenencias de la víctima. Los tres acusados —Horacio Alejo Maza, Francisco Herrada Estrada y Vicente Palacios— confesaron el secuestro y el asesinato, y señalaron el lugar donde habían abandonado el cuerpo.

La causa pasó a la Justicia Federal y en 1976, en plena dictadura, Horacio Alejo Maza, Francisco Herrada Estrada y Vicente Palacios fueron condenados a reclusión perpetua por el secuestro seguido de muerte del productor Juan Peña Rivas. Con el paso de los años, algunos recuperaron la libertad, aunque sus nombres quedaron marcados por uno de los crímenes más impactantes de la provincia.

Cabe destacar que esta producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo. El contenido está a cargo de Walter Vilca, Agostina Montaño y Lucas Colella.

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