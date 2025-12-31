miércoles 31 de diciembre 2025

Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXXIII de Historias del Crimen en Spotify: un 1 de enero en Santa Lucía y la peor forma de comenzar el año

Alcohol, provocaciones y viejos rencores marcaron la madrugada del 1 de enero de 2011 en una vivienda del barrio Colón, en Santa Lucía, donde una reunión familiar de Año Nuevo terminó con un hombre asesinado a cuchilladas por su primo político.

Por Redacción Tiempo de San Juan
podcast HDC
Aquella noche, Roberto Carlos “Fafa” Alejo comenzó a provocar a su primo político, José Antonio Frías, con burlas e insultos que, al principio, algunos tomaron como bromas propias de la ebriedad. Sin embargo, el clima se fue tensando con el correr de las horas y la hostilidad no cesó, pese a los intentos de otros familiares por calmar la situación. Lo que había empezado como una celebración terminó convirtiéndose en un escenario cargado de violencia latente.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XXXIII: Un 1 de enero en Santa Lucía y la peor forma de comenzar el año

Cerca de las 6.30 de la mañana, el conflicto llegó a su punto máximo. Alejo tomó un cuchillo y enfrentó a Frías, a quien apuñaló en el pecho, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, el agresor huyó de la vivienda, aunque horas después confesó lo ocurrido a un familiar y fue detenido en el departamento Chimbas.

El crimen fue presenciado por varios testigos, cuyas declaraciones resultaron clave para el avance de la causa. La Justicia procesó a Alejo por homicidio simple y, en noviembre de 2012, mediante un juicio abreviado, fue condenado a 11 años de prisión por el asesinato cometido durante aquella celebración de Año Nuevo que terminó de la peor manera.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo. El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

