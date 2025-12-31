Ya podés escuchar el capítulo XXXIII de Historias del Crimen en Spotify: un 1 de enero en Santa Lucía y la peor forma de comenzar el año

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XXXIII, último del año, reconstruye un brindis de Año Nuevo que terminó en tragedia en Santa Lucía . Una reunión familiar atravesada por el alcohol y viejos rencores derivó en un homicidio que sacudió al barrio Colón durante la madrugada del 1 de enero de 2011.

Aquella noche, Roberto Carlos “Fafa” Alejo comenzó a provocar a su primo político, José Antonio Frías, con burlas e insultos que, al principio, algunos tomaron como bromas propias de la ebriedad. Sin embargo, el clima se fue tensando con el correr de las horas y la hostilidad no cesó, pese a los intentos de otros familiares por calmar la situación. Lo que había empezado como una celebración terminó convirtiéndose en un escenario cargado de violencia latente.

Capítulo XXXIII: Un 1 de enero en Santa Lucía y la peor forma de comenzar el año

Cerca de las 6.30 de la mañana, el conflicto llegó a su punto máximo. Alejo tomó un cuchillo y enfrentó a Frías, a quien apuñaló en el pecho, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, el agresor huyó de la vivienda, aunque horas después confesó lo ocurrido a un familiar y fue detenido en el departamento Chimbas.

El crimen fue presenciado por varios testigos, cuyas declaraciones resultaron clave para el avance de la causa. La Justicia procesó a Alejo por homicidio simple y, en noviembre de 2012, mediante un juicio abreviado, fue condenado a 11 años de prisión por el asesinato cometido durante aquella celebración de Año Nuevo que terminó de la peor manera.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo. El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.