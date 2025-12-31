Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

La llegada del año 2026 en San Juan está marcada por la inestabilidad climática. Durante la tarde y la noche de este miércoles 31, rige un alerta amarilla por tormentas para una zona puntual de la provincia, según informan el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil.

El fenómeno afecta especialmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil , donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas de ellas localmente fuertes .

De acuerdo al informe oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, posible granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual.

Por otro lado desde Pocito, llegan las primeras imágenes de caida leve de granizo con abuntantes lluvias durante la tarde noche del 31 de diciembre:

Ante este escenario, desde Protección Civil recomiendan extremar las precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En caso de emergencias, recuerdan comunicarse de inmediato a los números habilitados:

103

911