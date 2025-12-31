miércoles 31 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

Protección Civil emitió una alerta amarilla por tormentas que podrían incluir caída de granizo, fuertes ráfagas y abundante lluvia en cortos períodos. Las primeras imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
granizo.jpg

La llegada del año 2026 en San Juan está marcada por la inestabilidad climática. Durante la tarde y la noche de este miércoles 31, rige un alerta amarilla por tormentas para una zona puntual de la provincia, según informan el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil.

Lee además
Los Talleres de Teatro del IOPPS son un clásico para disfrutar en verano. video
Una experiencia distinta y recreativa

Talleres de Teatro del IOPPS 2026: ¿Y si este verano encontrás al actor que llevás dentro?
pizza brasilena en san juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

El fenómeno afecta especialmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

De acuerdo al informe oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, posible granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual.

Por otro lado desde Pocito, llegan las primeras imágenes de caida leve de granizo con abuntantes lluvias durante la tarde noche del 31 de diciembre:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Fuerte tormenta durante la noche de fin de año en Pocito: agua, truenos y caída de granizo. Los lectores de Tiempo de San Juan se hacen eco en las redes de la llegada de la tormenta prevista para algunos departamentos durante la tarde noche des este 31 de diciembre. ¿En tu zona como está el tiempo? ¿Mesa afuera o adentro? Contanos en comentarios y mándanos tus fotos y videos. www.tiempodesanjuan.com"
View this post on Instagram

Ante este escenario, desde Protección Civil recomiendan extremar las precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En caso de emergencias, recuerdan comunicarse de inmediato a los números habilitados:

103

911

Temas
Seguí leyendo

Unos 130 voluntarios cuidan enfermos terminales, personas en soledad, y se necesitan más colaboradores

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

El Hospital Marcial Quiroga fue reconocido a nivel nacional por sus buenas prácticas en higiene de manos

Agua Negra registró más de 9.000 personas y 2.700 vehículos en el primer tramo de la temporada

Un papá sanjuanino bailó con el "corazón partío" y se volvió viral

Desde Jáchal, trasladaron al Hospital Rawson a un recién nacido en helicóptero

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pizza brasilena en san juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Por María Agostina Montaño

Las Más Leídas

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio
Cambios en el mapa

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan
Año Nuevo con complicaciones

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos
Video

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

Imagen ilustrativa
A una mujer indefensa

Encapuchados asaltaron y ataron a una anciana para robarle $2.000.000 en el Médano

Los Talleres de Teatro del IOPPS son un clásico para disfrutar en verano. video
Una experiencia distinta y recreativa

Talleres de Teatro del IOPPS 2026: ¿Y si este verano encontrás al actor que llevás dentro?