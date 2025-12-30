martes 30 de diciembre 2025

Video

Un papá sanjuanino bailó con el "corazón partío" y se volvió viral

El video fue publicado en TikTok por su hijo y muestra al hombre bailando “Corazón partío” en la cocina de su casa. La escena se volvió viral en los últimos días y superó los 150 mil “me gusta”, con miles de comentarios que destacaron su espontaneidad y disfrute.

Por Redacción Tiempo de San Juan
viral lucas vega video corazon partio alejandro sanz tiktok san juan

Un papá sanjuanino se volvió protagonista inesperado de TikTok y conquistó a miles de usuarios bailando un clásico que atraviesa generaciones. Con “Corazón partío”, de Alejandro Sanz, como banda sonora, el hombre se dejó llevar por la música en plena cocina y el momento no tardó en volverse viral.

El video fue publicado por su hijo, el usuario @lucas.vega16, quien filmó la escena mientras lo alentaba con una frase que terminó de sellar la complicidad: “Vos sabés vivir la vida”. Lejos de inhibirse, el papá siguió bailando, con movimientos simples pero cargados de disfrute, como si la canción sonara solo para él.

La grabación fue subida en los últimos días y rápidamente explotó en la red social, superando los 150 mil “me gusta” y acumulando miles de comentarios. Entre ellos, se repitieron mensajes que celebran la autenticidad del momento: “Él ya entendió la vibra”, “Me encanta la gente que disfruta una canción, no se reprime” y “Cinco palabras: crack”.

Sin producción ni filtros, el video logró lo que muchos buscan y pocos consiguen en redes sociales: transmitir una emoción genuina. Un papá, una canción eterna y un baile sin vergüenza que terminó tocando el corazón de miles.

Temas
