Un papá sanjuanino bailó con el "corazón partío" y se volvió viral

Un papá sanjuanino se volvió protagonista inesperado de TikTok y conquistó a miles de usuarios bailando un clásico que atraviesa generaciones. Con “ Corazón partío ”, de Alejandro Sanz , como banda sonora, el hombre se dejó llevar por la música en plena cocina y el momento no tardó en volverse viral.

El video fue publicado por su hijo, el usuario @lucas.vega16, quien filmó la escena mientras lo alentaba con una frase que terminó de sellar la complicidad: “Vos sabés vivir la vida”. Lejos de inhibirse, el papá siguió bailando, con movimientos simples pero cargados de disfrute, como si la canción sonara solo para él.

Video gentileza: TikTok lucas.vega16

La grabación fue subida en los últimos días y rápidamente explotó en la red social, superando los 150 mil “me gusta” y acumulando miles de comentarios. Entre ellos, se repitieron mensajes que celebran la autenticidad del momento: “Él ya entendió la vibra”, “Me encanta la gente que disfruta una canción, no se reprime” y “Cinco palabras: crack”.

Sin producción ni filtros, el video logró lo que muchos buscan y pocos consiguen en redes sociales: transmitir una emoción genuina. Un papá, una canción eterna y un baile sin vergüenza que terminó tocando el corazón de miles.