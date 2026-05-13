"Me abrió puertas y me dio trabajo": qué dijeron los sanjuaninos sobre la universidad pública

En el marco de una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, las calles volvieron a llenarse de estudiantes, docentes, no docentes y egresados que salieron a defender la educación pública. En ese contexto, Tiempo de San Juan salió a preguntarles a los sanjuaninos una consigna simple pero profunda: ¿Qué te dio la universidad pública?

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Las respuestas estuvieron atravesadas por historias de esfuerzo, oportunidades y movilidad social. Muchos destacaron que gracias a la universidad pudieron convertirse en los primeros profesionales de sus familias, acceder a un trabajo o desarrollar una vocación.

“Me dio la oportunidad de poder estudiar una carrera que me gusta actualmente. Me abre las puertas a cada lugar que voy, porque un título universitario, aunque ahora se crea que no vale nada, vale la pena estudiar”, expresó una joven durante la movilización.

Otra de las voces fue la de una mujer vinculada históricamente a la educación técnica: “Significa 39 años de trabajo. Soy la directora administrativa de la Escuela Industrial. Hay una ley que se tiene que cumplir”, sostuvo, en referencia al reclamo presupuestario de las universidades nacionales.

También hubo quienes remarcaron el impacto generacional de la educación pública. “Me dio estudio, trabajo, realmente una salida. Gracias a mis padres también pude tener una educación, porque ellos estudiaron en la universidad pública”, contó otra joven.

La convocatoria universitaria volvió a reunir reclamos por el financiamiento de las casas de estudio, los salarios docentes y las becas estudiantiles, en medio de un contexto de ajuste nacional. Pero además de las consignas políticas y presupuestarias, la jornada dejó algo más: testimonios que muestran cómo la universidad pública sigue siendo, para miles de personas, una herramienta de transformación personal y social.

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