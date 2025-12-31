El mapa del poder en el Concejo Deliberante de Chimbas: quién es quién en medio de la polémica

Durante la última semana de este 2025, el Concejo Deliberante de Chimbas protagonizó dos decisiones que expusieron un fuerte quiebre político con la intendenta Daniela Rodríguez. En ese contexto de tensión institucional, Tiempo de San Juan elaboró un mapa del poder político dentro del cuerpo legislativo.

El primer golpe llegó este martes, cuando los diez concejales y concejalas resolvieron de manera unánime no acompañar la creación de una nueva tasa sobre inmuebles, servicios y mejoras. El rechazo dejó sin efecto una herramienta clave que el Ejecutivo buscaba implementar para fortalecer la recaudación local, en medio de un escenario económico adverso a nivel nacional y provincial.

Desde el Concejo fundamentaron la negativa en la situación social del departamento. Sostuvieron que las familias chimberas no están en condiciones de asumir un nuevo pago mensual, ya que realizan un esfuerzo considerable para cumplir con sus obligaciones básicas, sostener el consumo y mantener sus viviendas.

La segunda jugada política se produjo apenas 24 horas antes, con la aprobación del Presupuesto Municipal 2026. Si bien la ordenanza fue sancionada, lo hizo con cambios de fondo respecto del proyecto original enviado por la intendenta. El presupuesto obtuvo siete votos afirmativos y tres abstenciones: Eduardo Rodríguez (Cambia San Juan), Luciano Cano (Por Vos) y la concejala oficialista María Arredondo.

Más allá del resultado formal, el dato político central fue la redistribución del poder sobre los recursos. El proyecto original destinaba el 4% del total del presupuesto al Concejo Deliberante, pero durante el tratamiento los ediles lograron elevar ese porcentaje al 11,7%, reduciendo la participación del Ejecutivo municipal al 88,3%.

Esta modificación fue posible gracias a una mayoría transversal integrada por Ariel Rivero, Ivana Cortez, Noelia Tortarolo, Augusto Neyra y Leonela Yúdica, del bloque peronista, y socio político de Rodríguez), junto a Eduardo Rodríguez (Cambia San Juan) y Griselda Chávez (La Libertad Avanza).

El punto es que hay quienes afirman que este quiebre entre el bloque que debía ser oficialista ya no responden directamente a la intendenta, sino al exintendente y socio político, Fabián Gramajo. Por este motivo, indican que hay un quiebre en la actitud de los mismos.

Quién es quién

Ariel Riveros, bloque peronista

Riveros asumió formalmente la presidencia del Concejo Deliberante en abril de este año, aunque venía ejerciendo esa función desde antes, a raíz de la ausencia por enfermedad de la entonces presidenta, Noelia Tortarolo. Es concejal desde 2015, cuando se inició la primera gestión de Fabián Gramajo, y según fuentes políticas milita junto al exintendente “desde toda la vida”. En ese marco, señalan que su posicionamiento dentro del cuerpo respondería a los intereses del exjefe comunal y excandidato a diputado nacional.

Noelia Tortarolo, bloque peronista

Asumió como concejala en 2019, durante la última gestión de Fabián Gramajo, y su histórica militancia junto al exintendente la llevó a convertirse en la primera mujer en presidir el Concejo Deliberante de Chimbas. También ocupó ese cargo durante el primer año de la gestión de Daniela Rodríguez.

No obstante, una prolongada licencia médica la mantuvo varios meses alejada de la actividad legislativa y, ya este año, se confirmó su salida de la presidencia del cuerpo. Considerada una de las dirigentes de mayor confianza de Gramajo, integró además el Ejecutivo municipal en la Secretaría de Gobierno durante los primeros cuatro años de su mandato.

María Arredondo, bloque peronista

Exdocente y concejala desde 2015, cuando comenzó el gobierno de Fabián Gramajo, es señalada por fuentes políticas como una de las pocas ediles que, en líneas generales, mantiene lealtad a la intendenta Daniela Rodríguez. En ese marco, votó en contra de la modificación del Presupuesto 2026, aunque se abstuvo en la votación en general, y también rechazó la creación de la nueva tasa municipal.

Augusto Neyra, bloque peronista

Durante la gestión de Fabián Gramajo se desempeñó como vicepresidente del Concejo Deliberante, antecedente que, según fuentes políticas, lo ubica alineado con el exintendente.

Leonela Yúdica, bloque peronista

Ingresó al Concejo Deliberante en 2024 tras la renuncia de Julio Godoy. La boxeadora había sido colaboradora de Noelia Tortarolo durante la gestión de Fabián Gramajo, cuando esta se desempeñaba como presidenta del cuerpo deliberativo. Esa cercanía con una de las dirigentes de mayor confianza del exintendente la ubica políticamente dentro del espacio gramajista.

Luciano Cano, bloque Por Vos

Cano ingresó al Concejo Deliberante gracias a la candidatura a intendenta de su mujer, Daiana Luna. La dirigente fue aspirante por San Juan Vuelve, es decir, compitió bajó el halo de José Luis Gioja.

Si bien hubo quienes afirmaron que hubo un acercamiento del edil hacia el orreguismo, fuentes cercanas indicaron a Tiempo de San Juan que su objetivo es afianzar la dirigencia de Luna en el departamento.

Eduardo Rodríguez, Cambia San Juan

El edil es el referente de Cambia San Juan dentro del Concejo Deliberante. Dentro del seno de la intendenta lo señalan como uno de los ideólogos de muchas de las movidas que “complican” la gestión de Rodríguez y, de hecho, en este último tiempo tomó un rol protagonista como opositor tanto departamental como partidario.

Eduardo Núñez, Cambia San Juan

Trabaja bajo la órbita de su par, aunque se diferenció de él en las últimas votaciones. En el caso de la modificación del presupuesto, votó a favor de la misma.

Griselda Chávez, La Libertad Avanza

Es una de las pocas concejalas libertarias de la provincia y se posiciona como oposición plena a la intendenta Daniela Rodríguez. En las votaciones más recientes, acompañó al bloque peronista que viene marcando una postura claramente crítica frente al Ejecutivo municipal.