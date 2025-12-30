martes 30 de diciembre 2025

Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

El caso ocurrió el pasado 7 de noviembre en el interior del Barrio Santo Domingo en Chimbas. El herido había ido a hablar con su expareja cuando apareció este sujeto y le disparó mientras iba a bordo de un auto Toyota Corolla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-30 at 11.02.26
El hecho ocurrió el 7 de noviembre, alrededor de las 21 horas. Molina había ido a dejar a su hijo a la casa de su expareja. En ese momento, Guzmán Silva -actual pareja de la mujer en cuestión- apareció a bordo de un Toyota Corolla y desde el interior efectuó varios disparos dando en la humanidad de Molina, precisamente en la zona de los glúteos.

Desde ese día Guzmán Silva desapareció. No se supo más nada de él. El caso recayó en manos de UFI Genérica -con las órdenes del fiscal Ignacio Achem- y se caratuló como abuso de armas.

Se realizaron varios allanamientos para dar con el atacante pero tuvieron resultado negativo. La investigación siguió su curso y se tomó conocimiento que esta persona podía estar en otra provincia, precisamente en la localidad de Guernica.

Esta información de los brigadistas de UFI Genérica fue enviada a la Subdelegación Departamental de Investigaciones con función judicial San Vicente de Buenos Aires. Estos hicieron un seguimiento y terminaron deteniendo a Guzmán Silva este 29 de diciembre, alrededor de las 18:00, en el partido Presidente Perón.

Cabe destacar que este sujeto será trasladado en las próximas horas a la provincia para ser imputado formalmente del delito que se lo señala como el autor.

