sábado 8 de noviembre 2025

Culebrón

Fue a la casa de su expareja en Chimbas y el actual novio le dio cinco tiros en sus glúteos

El impactante hecho ocurrió en el interior del B° Santo Domingo. El atacante sería la pareja actual de su ex. Este se dio a la fuga a bordo de un auto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hecho digno de una novela y muy violento ocurrió en el interior del barrio Santo Domingo en Chimbas. Un sujeto terminó con varias heridas en la zona de su trasero tras ser atacado a tiros por otro hombre. Los pormenores del hecho se desconocen, pero aparentemente el herido fue a la casa de expareja -por motivos privados- y el atacante, que es el actual novio de la mujer, respondió disparándole en varias ocasiones.

El herido, identificado como Walter Molina (34), fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson en movilidad particular tras el ataque. El radiograma emitido después confirmó que sufrió un total de cinco heridas de bala. Estos balazos dieron en la zona perineal y glúteos.

Se desconoce la gravedad de las heridas, pero por la primera información brindada por la Policía, Molina se encontraría fuera de peligro. El mismo quedó internado y bajo observación para confirmar cómo se recupera hora a hora.

Un vecino contó que estaba en el interior de su casa y que en un momento de la noche, minutos después de las 20:30 horas, empezó a sentir una discusión entre dos personas. Luego escuchó varias detonaciones de arma de fuego. Según esta persona, fue la expareja quién llevó a Molina al hospital

El agresor ya estaría identificado y dijeron que es conocido como “El Chileno”. Se desconoce si la fuerza lo detuvo, pero se sabe que a este domicilio del B° Santo Domingo llegó y se dio a la fuga en un auto Toyota Corolla.

La causa empezó a ser investigada por personal de comisaría 26ta de Chimbas y, ahora, trabaja en conjunto con personal de UFI Genérica.

