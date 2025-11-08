sábado 8 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras las rejas

Detuvieron a un hombre por intentar robar en un comercio de Santa Lucía

El hecho ocurrió el viernes, cuando el sospechoso intentaba escapar tras su fallida maniobra delictiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
881dfcf6-818f-4787-aae7-d21de1bafd81
f90b2d2f-54f1-4848-aebc-454374cb6b6e

Un joven de 29 años fue detenido este viernes por la policía tras ser sorprendido cuando intentaba escapar luego de un robo en un local comercial de Santa Lucía.

Lee además
tras una audiencia explosiva, el abogado fit acusado de violar una perimetral realizo un fuerte descargo
Denuncias cruzadas

Tras una audiencia explosiva, el "abogado fit" acusado de violar una perimetral realizó un fuerte descargo
Imagen ilustrativa
En La Chimbera

Tragedia en 25 de Mayo: una mujer cayó al canal y murió ahogada

El detenido fue identificado como Enzo Andrés Soria, quien quedó acusado por el delito de robo en grado de tentativa. Según informó la Policía, los efectivos fueron comisionados a la zona luego de que vecinos advirtieran la presencia de un hombre descartando prendas de vestir y perchas en plena vía pública.

Al interceptarlo, los uniformados constataron que Soria llevaba bolsas con ropa y que, en un contenedor de basura cercano, había dejado una caja de cartón con perchas de plástico.

f90b2d2f-54f1-4848-aebc-454374cb6b6e

A pocos metros del lugar, los agentes hallaron un local comercial sobre calle Mendoza con la reja violentada y la vidriera dañada, lo que confirmó el intento de robo.

El ayudante fiscal Aníbal José Quiroga dispuso la intervención del procedimiento especial de flagrancia, por lo que Soria quedó aprehendido a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes

Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital

Perdió el control y se estrelló contra la contención de hormigón en Ruta 40 Norte

Prisión efectiva para el ladrón que le robó a un vecino en Jáchal

Conocé al joven acusado de golpear a un remisero y hacerle perder un ojo en un asalto en Chimbas

Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: "Era imparable"

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
En La Chimbera

Tragedia en 25 de Mayo: una mujer cayó al canal y murió ahogada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

Este es Thiago Bustos, el ahora detenido y trasladado al penal de Chimbas.
Violento atraco

Conocé al joven acusado de golpear a un remisero y hacerle perder un ojo en un asalto en Chimbas

Imagen ilustrativa
En La Chimbera

Tragedia en 25 de Mayo: una mujer cayó al canal y murió ahogada

Los dos detenidos tras la persecución.
Caídos en desgracia

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos

Te Puede Interesar

Rapsodia, hogar de la comunidad LGBTIQ+: un reconocimiento nacional y más de tres décadas desprejuiciando en San Juan
Más que merecido

Rapsodia, hogar de la comunidad LGBTIQ+: un reconocimiento nacional y más de tres décadas desprejuiciando en San Juan

Por Celeste Roco Navea
Imagen ilustrativa
En La Chimbera

Tragedia en 25 de Mayo: una mujer cayó al canal y murió ahogada

Los comercios de Capital ya pueden acceder a las habilitaciones espontáneas: qué significa y para qué sirve
Medida

Los comercios de Capital ya pueden acceder a las "habilitaciones espontáneas": qué significa y para qué sirve

La cueva está detrás del Camping de Rivadavia. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la cueva, la cruz y los grandes misterios en la Quebrada de Zonda

La histórica llegada de la laminadora al EPSE, la semana pasada. video
Una fábrica única

De laser cutting, stringer, layup, buffer, backsheet, framing y otros: los 14 pasos para la revolución solar en San Juan