Detuvieron a un hombre por intentar robar en un comercio de Santa Lucía

Un joven de 29 años fue detenido este viernes por la policía tras ser sorprendido cuando intentaba escapar luego de un robo en un local comercial de Santa Lucía.
El hecho ocurrió el viernes, cuando el sospechoso intentaba escapar tras su fallida maniobra delictiva.
El detenido fue identificado como Enzo Andrés Soria, quien quedó acusado por el delito de robo en grado de tentativa. Según informó la Policía, los efectivos fueron comisionados a la zona luego de que vecinos advirtieran la presencia de un hombre descartando prendas de vestir y perchas en plena vía pública.
Al interceptarlo, los uniformados constataron que Soria llevaba bolsas con ropa y que, en un contenedor de basura cercano, había dejado una caja de cartón con perchas de plástico.
A pocos metros del lugar, los agentes hallaron un local comercial sobre calle Mendoza con la reja violentada y la vidriera dañada, lo que confirmó el intento de robo.
El ayudante fiscal Aníbal José Quiroga dispuso la intervención del procedimiento especial de flagrancia, por lo que Soria quedó aprehendido a disposición de la Justicia.