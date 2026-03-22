Capital: una nena terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras ser atropellada por un colectivo

Un grave siniestro vial conmocionó a los vecinos del centro sanjuanino el pasado jueves por la tarde. Una menor de 12 años debió ser trasladada de urgencia tras ser embestida por un colectivo en Capital.

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El episodio tuvo lugar aproximadamente a las 18:30 horas del 19 de marzo. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, un colectivo de la Empresa de Transporte Mayo (Línea 204, interno 52), conducido por Fabricio Flores , circulaba por calle España con sentido norte a sur. Al superar el cruce con calle Santa Fe, la menor habría intentado cruzar la calle por la mitad de la calzada, momento en el que se produjo el impacto que le provocó un fuerte golpe en la cabeza.

Ante la gravedad del cuadro, personal de emergencias médicas del 107 se hizo presente en el lugar de inmediato y procedió al traslado de la pequeña en "Código Rojo". En el sitio del suceso trabajó personal de la comisaría 4ta, bajo las directivas del fiscal Francisco Javier Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera de UFI Delitos Especiales.

Para determinar las responsabilidades del hecho, la Justicia cuenta con material clave: la unidad Mercedes Benz posee cámaras de seguridad internas, a lo que se suman los registros de diversas cámaras de vigilancia de la zona y del CISEM ubicado en la intersección de España y Córdoba.