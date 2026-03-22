Un club de barrio, una obra a pulmón: Pacífico y la historia de cómo levantó una cancha de bochas única en San Juan

Las Heras 840 Sur, en pleno corazón de San Juan, hay un club que sigue escribiendo su historia como lo hizo siempre: a pulmón. El Club Pacífico , fundado el 8 de agosto de 1939, acaba de dar un paso enorme para el deporte local con la inauguración de la primera cancha de bochas de alfombra de la provincia, una superficie que no existía aquí y que abre una nueva etapa para la disciplina.

Detrás de la obra no hubo subsidios ni grandes inversiones externas. Hubo, sí, compromiso, constancia y sentido de pertenencia. “No recibimos ayuda económica de ningún lado. Todo lo hacemos con las cuotas de los socios y el alquiler del salón que tenemos”, contó Elizabeth Quiroga, integrante de la comisión directiva, que hoy sostiene el funcionamiento del club junto a un grupo reducido pero muy activo de colaboradores.

La idea de renovar la cancha empezó a tomar forma en septiembre del año pasado. En un principio, el objetivo era construir una superficie sintética, pero el presupuesto -que hoy ronda los 22 millones de pesos- lo volvió inviable. Lejos de frenar el proyecto, los socios buscaron una alternativa y apostaron por una cancha de alfombra, una opción más accesible pero igualmente novedosa.

El trabajo fue total. Se levantó la vieja cancha de tierra, se niveló el terreno, se hizo el contrapiso y, con mucho esfuerzo, se logró reunir el dinero para comprar la alfombra especial, que tuvo que ser traída desde Mendoza porque no se consigue en la provincia. “Fuimos juntando peso por peso para poder comprarla. Es un material específico para este deporte”, explicó Quiroga.

La nueva cancha lleva el nombre de José Castilla, actual vicepresidente del club y uno de los socios que más empujó la obra, incluso colaborando en el traslado del material. Un reconocimiento que refleja el espíritu de Pacífico: acá, todo se hace entre todos.

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La inauguración tuvo un momento que resumió la esencia del lugar. El primer lanzamiento estuvo a cargo de Víctor Abel Reynoso, de apenas 7 años, el jugador más chico del club e hijo del presidente, Víctor Reynoso, quien transita su tercer mandato al frente de la institución.

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Hoy, el club cuenta con unos 22 jugadores activos que entrenan lunes, miércoles y viernes desde las 17, mientras que los fines de semana suelen disputarse campeonatos, tanto internos como interclubes. Las bochas se juegan en modalidad individual, pareja o tríos, a 12 tantos, en un deporte que -como destacan desde adentro- no tiene edad.

“Es muy familiar, pueden jugar chicos muy pequeños hasta personas grandes. Hay clubes donde juega toda la familia, y eso es lo más lindo que tiene”, remarcó Quiroga.

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Además de la nueva superficie, los socios también avanzaron con mejoras en la iluminación y pintura del espacio, todo con mano de obra propia. En ese camino, hubo nombres que se repiten cada vez que hay que poner el hombro: Hugo Lorenzo, Matías Lanciani, Carlitos Moyano, Eduardo Guardia, Ricardo Jorquera, Isaac Salinas y Enzo Pelissier, entre otros.

Con apenas medio centenar de socios, el Club Pacífico sigue de pie gracias al esfuerzo colectivo. Y ahora, con una cancha única en San Juan por sus características, no solo fortalece su presente, sino que también se proyecta como un punto de referencia para el crecimiento de las bochas en la provincia. Porque en Pacífico, más que una obra, lo que se inauguró es una forma de hacer las cosas: juntos, con sacrificio y sin bajar los brazos.