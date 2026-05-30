sábado 30 de mayo 2026
en vivo Fútbol internacional

EN VIVO: el minuto a minuto de Arsenal contra PSG, la gran final de la Champions League

Desde las 13.00 hs, en Budapest, se define al nuevo campeón del torneo de clubes más importante de Europa.

Por Agencia NA

Los últimos 10 campeones de la Champions League

  • 2016: Real Madrid (Esp)
  • 2017: Real Madrid (Esp)
  • 2018: Real Madrid (Esp)
  • 2019: Liverpool (Ing)
  • 2020: Bayern Múnich (Ale)
  • 2021: Chelsea (Ing)
  • 2022: Real Madrid (Esp)
  • 2023: Manchester City (Ing)
  • 2024: Real Madrid (Esp)
  • 2025: PSG (Fra)

Las posibles formaciones de ambos equipos

  • PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

  • Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

El Paris Saint-Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra se enfrentarán este sábado en la gran final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

El encuentro, que está programado para las 13:00 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert.

