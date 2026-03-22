Detienen al "Tapita" Cabrera en Santa Lucía: amenazó con cuchillo a una niña para robarle la bici

En un violento episodio ocurrido en las últimas horas en el departamento de Santa Lucía, personal policial de la Comisaría 29na aprehendió a un joven delincuente tras un asalto armado contra una menor de edad. El protagonista del hecho fue identificado como el "Tapita" Cabrera, un sujeto de 18 años oriundo de Chimbas que, a pesar de su reciente mayoría de edad, ya cuenta con antecedentes en el ámbito delictivo.
El ataque se produjo mientras una niña de 12 años circulaba en su bicicleta por la intersección de calles Las Heras y La Madrid. Allí fue abordada por Cabrera, quien tras un forcejeo que provocó la caída de la pequeña al suelo, logró arrebatarle una bicicleta marca SLP rodado 29, de color negro y rosa, para luego darse a la fuga rápidamente.
La inmediata alerta dada por el padre de la víctima permitió que los efectivos policiales iniciaran un rastrillaje por la zona, logrando dar con el sospechoso a los pocos minutos. Al momento de la requisa, los uniformados hallaron entre las pertenencias de Cabrera un cuchillo de fabricación casera, elemento que habría utilizado para amedrentar a la niña durante el robo.
Por directiva del fiscal interviniente de la UFI Flagrancia, el delincuente quedó vinculado a una causa por robo agravado por el uso de arma blanca. Afortunadamente, la bicicleta fue recuperada y entregada a sus dueños, mientras que el detenido aguarda su juicio bajo el sistema de Flagrancia.