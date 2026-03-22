Detienen al "Tapita" Cabrera en Santa Lucía: amenazó con cuchillo a una niña para robarle la bici

En un violento episodio ocurrido en las últimas horas en el departamento de Santa Lucía , personal policial de la Comisaría 29na aprehendió a un joven delincuente tras un asalto armado contra una menor de edad. El protagonista del hecho fue identificado como el "Tapita" Cabrera, un sujeto de 18 años oriundo de Chimbas que, a pesar de su reciente mayoría de edad, ya cuenta con antecedentes en el ámbito delictivo.

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El ataque se produjo mientras una niña de 12 años circulaba en su bicicleta por la intersección de calles Las Heras y La Madrid . Allí fue abordada por Cabrera, quien tras un forcejeo que provocó la caída de la pequeña al suelo, logró arrebatarle una bicicleta marca SLP rodado 29 , de color negro y rosa, para luego darse a la fuga rápidamente.

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La inmediata alerta dada por el padre de la víctima permitió que los efectivos policiales iniciaran un rastrillaje por la zona, logrando dar con el sospechoso a los pocos minutos. Al momento de la requisa, los uniformados hallaron entre las pertenencias de Cabrera un cuchillo de fabricación casera, elemento que habría utilizado para amedrentar a la niña durante el robo.

Por directiva del fiscal interviniente de la UFI Flagrancia, el delincuente quedó vinculado a una causa por robo agravado por el uso de arma blanca. Afortunadamente, la bicicleta fue recuperada y entregada a sus dueños, mientras que el detenido aguarda su juicio bajo el sistema de Flagrancia.