Los esenciales culturales de Sebastián Olivera: de Game of Thrones a un libro con la historia de los más grandes millonarios

Libros, discos, series y películas que atraviesan una vida terminan diciendo mucho más que un simple gusto personal. Con el paso del tiempo, todas estas obras culturales se tranforman en señales de identidad de la persona: referencias culturales que marcan una época, un momento o una manera de ser y de ver la realidad.

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En el caso del periodista sanjuanino, Sebastián Olivera, quien actualmente se desempeña en Radio Concepto, esos esenciales culturales recorren distintos formatos y generaciones, desde la literatura hasta la televisión y el cine.

Opto por un clásico para su película, una serie de las más taquilleras de los últimos tiempos. Un libro que recorre la historia de los millonarios más exitosos del mundo y un album que destaca su amor por los soundtracks de las películas.

Mirá el video con los esenciales culturales de Sebastián Olivera acá: