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Los esenciales culturales de Sebastián Olivera: de Game of Thrones a un libro con la historia de los más grandes millonarios

El periodista sanjuanino comparte algunos de sus libros, series, discos y películas que marcaron su recorrido cultural.

Por Bautista Lencinas
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Libros, discos, series y películas que atraviesan una vida terminan diciendo mucho más que un simple gusto personal. Con el paso del tiempo, todas estas obras culturales se tranforman en señales de identidad de la persona: referencias culturales que marcan una época, un momento o una manera de ser y de ver la realidad.

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En el caso del periodista sanjuanino, Sebastián Olivera, quien actualmente se desempeña en Radio Concepto, esos esenciales culturales recorren distintos formatos y generaciones, desde la literatura hasta la televisión y el cine.

Opto por un clásico para su película, una serie de las más taquilleras de los últimos tiempos. Un libro que recorre la historia de los millonarios más exitosos del mundo y un album que destaca su amor por los soundtracks de las películas.

Mirá el video con los esenciales culturales de Sebastián Olivera acá:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Los esenciales culturales de Sebastián Olivera En esta nueva edición conocemos cuáles son los esenciales culturales de Sebastián Olivera, reconocido periodista sanjuanino Un libro que recorre la historia de los más grandes millonarios, un álbum icónico de una película icónica, una serie taquillera y una película clásica, de esas que todos vimos. @bautxs Encontrá la nota completa en www.tiempodesanjuan.com"
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