Sebastián Olivera en Paren: qué hizo mal y qué hizo bien Milei, su análisis de la política local y el recuerdo de su padre

Durante la entrevista, el comunicador ofreció un análisis sin eufemismos sobre la gestión del presidente Javier Milei. “Hay cosas que hizo bien y otras que no. El fenómeno Milei tiene una particularidad que no se había visto en otras épocas: la inmediatez. Ya ni podemos decir ‘fake news’ o no, porque el chequeo se perdió. Lo hablo mucho con mi hijo, que tiene 15 años. Antes yo decía ‘lo vi en la tele’, ahora él me dice ‘lo vi en el celular’. La lógica cambió, la inmediatez le gana a todo, y eso también aplica a la política”, expresó de antemano.

Respecto a la situación local, Olivera se metió de lleno en la polémica deuda de 700 millones de pesos que mantiene la municipalidad de Caucete con DEXA. “Es muy raro todo. El EPRE hizo una auditoría que la intendenta Romina Rosas desconoce, pero esa deuda arranca en 2022, cuando el peronismo todavía gobernaba. Lo más curioso es que durante todos estos años hubo partidas presupuestarias destinadas al pago de la luz, pero no se abonó. Y hoy la estamos pagando todos los sanjuaninos”, sostuvo.

También se refirió a las tensiones dentro del oficialismo provincial: “La relación entre Orrego y Milei es posible, pero no está consolidada. Hay fotos que hablan, como la que se filtró en una biblioteca entre José Peluc, Emilio Achem y otros referentes. La política local está atravesada por gestos más que por discursos”.

En un tramo más personal de la charla, Sebastián habló con emoción sobre su padre, el reconocido periodista Ricardo Olivera, con quien compartió años de trabajo en radio: “Yo fui su productor durante 20 años. No necesitábamos hablar. Yo le decía: ‘Está Nati al aire’ y él ya sabía todo. No necesitaba explicarle más”.

Recordó también cómo fue su primer acercamiento a los medios: “Yo quería jugar al tenis. Hasta los 14 años ese era mi sueño. Pero a los 15 me di cuenta de que el esfuerzo era gigantesco. Entonces apareció el periodismo, medio de casualidad. Un día mi viejo me mandó a cubrir una nota sin decirme nada. Yo no sabía dónde quedaba la Cámara de Diputados. Me largó solo. Y ahí entendí que me estaba entrenando, como cuando me hacía pagar la luz de casa a los 14”.

Entre anécdotas familiares y una fuerte conexión con el oficio, Olivera destacó cómo su casa siempre estuvo atravesada por la música, el deporte y la comunicación. “Había guitarras, piano, una quena, raquetas... todo lo que manejaba mi viejo. Él era nuestro superhéroe. Y yo siempre quise ser como él”.

Con honestidad, también habló de su hermano Lichi, a quien definió como el más talentoso del clan Olivera: “Lichi trabajó en Policías en Acción, estuvo en Colombia, hizo cosas que ninguno de nosotros hizo. Estuvo en el Mundial con una productora que trabajó con Star Plus, y anticiparon la salida de Messi a Estados Unidos. No lo podíamos contar, pero ellos ya sabían todo”.

“En mi casa se hablaba con naturalidad de la radio, del aire, de las noticias. Yo me quedé con eso. Me fascinó desde chico. Dos locuras, dos pavadas, un tema musical que me gusta... y ya está. Me quedo acá”.