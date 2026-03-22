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Declaraciones

Para el Papa la guerra en Medio Oriente es "un escándalo para la humanidad"

León XIV volvió a hacer un llamado a la paz. “No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inertes de estos conflictos”, expresó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Papa León XIV dijo tras rezar el Ángelus del mediodía desde la ventana del Palacio Apostólico vaticano, dirigiéndose a la multitud reunida en la plaza de San Pedro, que “continúo a seguir con consternación la situación en Medio Oriente” y dijo que “son un escándalo para la humanidad las guerras y la violencia”.

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“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inertes de estos conflictos”, agregó el Papa.

“Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muere y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios”, sostuvo.

León XIV hizo un llamado al “dialogo sincero", que ponga fin a los conflictos en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó.

“Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la práctica para que cesen las hostilidades y se abran finalmente los caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de oda persona humana”, concluyó el pontífice entre los aplausos de la multitud que lo seguía desde la plaza de San Pedro.

Fuente: Clarín

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