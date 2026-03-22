Para el Papa la guerra en Medio Oriente es "un escándalo para la humanidad"

El Papa León XIV dijo tras rezar el Ángelus del mediodía desde la ventana del Palacio Apostólico vaticano, dirigiéndose a la multitud reunida en la plaza de San Pedro, que “continúo a seguir con consternación la situación en Medio Oriente” y dijo que “son un escándalo para la humanidad las guerras y la violencia”.

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“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inertes de estos conflictos”, agregó el Papa.

“Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muere y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios”, sostuvo.

León XIV hizo un llamado al “dialogo sincero", que ponga fin a los conflictos en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó.

“Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la práctica para que cesen las hostilidades y se abran finalmente los caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de oda persona humana”, concluyó el pontífice entre los aplausos de la multitud que lo seguía desde la plaza de San Pedro.

Fuente: Clarín