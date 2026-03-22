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Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Las llamas consumieron un galpón de ECO San Juan, una empresa de recolección, transporte y tratamiento de residuos peligrosos. Gran despliegue de bomberos para tratar de combatir las llamas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un incendio de gran magnitud se desató este domingo en Chimbas y generó preocupación debido a que vecinos de distintas partes del Gran San Juan advirtieron una intensa columna de humo visible a la distancia.

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De acuerdo con información policial, el foco ígneo se registró en un galpón del Parque Industrial y afecta a la empresa ECO SA, dedicada a la recolección de residuos peligrosos. En el depósito habría materiales altamente inflamables, como cubiertas y recipientes con líquidos, lo que explicaría la intensidad del fuego.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Incendio en un galpón del Parque Industrial: preocupación por la magnitud del fuego Un incendio de gran magnitud se desató este domingo en Chimbas y generó preocupación debido a que vecinos de distintas partes del Gran San Juan advirtieron una intensa columna de humo visible a la distancia. De acuerdo con información policial, el incendio tiene lugar en un galpón situado en el Parque Industrial. Ante la magnitud del foco ígneo, se dispuso el envío de bomberos y personal especializado, quienes trabajan para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcance otras estructuras dentro del predio. Más info en @tiempodesanjuan #Incendio #chimbas #parqueindustrial #policiales #tiempodesanjuan"
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Ante la magnitud del foco ígneo, se dispuso el envío de bomberos y personal especializado, quienes trabajan para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcance otras estructuras dentro del predio.

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Mientras continúan las tareas en la zona, todavía no se determinaron las causas que originaron el hecho ni se confirmó la existencia de personas afectadas.

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Se espera que, a medida que avance el operativo, las autoridades difundan un parte oficial con mayores precisiones.

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