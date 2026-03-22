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Flagrancia

Apresan a un joven que intentó entrar a robar a un predio de Pocito

Los serenos de una empresa se dieron cuenta del actuar sospechoso de este sujeto. Tras la detención, corroboraron que intentó entrar a una propiedad y estaba rompiendo las cámaras de la entrada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un importante despliegue policial en Pocito terminó con la detención de un delincuente que intentaba ingresar a un predio privado tras ser visto por personal de vigilancia. El hecho se desencadenó cuando los operadores de seguridad de una reconocida fábrica láctea, ubicada en las inmediaciones de calle Mendoza y calle 10, alertaron a la policía sobre movimientos extraños captados a través de las cámaras de monitoreo. Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría 7ma sorprendieron al sospechoso en plena acción, justo en el momento en que se descolgaba de un techo para emprender una veloz huida hacia el sector sur.

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Tras una breve persecución, los uniformados lograron reducir al sujeto a los pocos metros del predio. Al realizar la requisa correspondiente, se descubrió que el joven cargaba una mochila negra que contenía herramientas típicas para el robo bajo la modalidad de escruche: un cortafierro y una barreta. Posteriormente, el propietario de un inmueble situado en el Barrio Bella Vista autorizó el ingreso de los efectivos al lugar, donde se pudo constatar que el malviviente no solo había escalado el cierre perimetral, sino que también había provocado daños materiales en una de las cámaras de seguridad del ingreso en un intento por ocultar su rastro.

Por disposición de la UFI Flagrancia, el aprehendido quedó formalmente vinculado a un legajo judicial caratulado como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

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