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9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

El siniestro fue en la tarde-noche de este sábado y lamentablemente una pareja y su hija, de menos de 1 año, fallecieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan ha quedado conmocionada tras la triple tragedia ocurrida este sábado en Ruta 20, en 9 de Julio. Un choque frontal entre un Audi TT y Renault Logan dejó el saldo de tres fallecidos, exactamente, todos los ocupantes del Renault.

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Según manifestaron fuentes del caso los fallecidos fueron identificados como Matías Leandro Nicolás Ósola Herrera (28), Valeria del Valle Pont Pereyra (29) y O.P.C., de menos de 1 año.

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Investigadores dijeron que la pareja, y su hija, iba de Oeste a Este, es decir, desde la Ciudad hacia Caucete. La familia que falleció estaba viviendo en Rivadavia e iban a hacer una visita a este departamento del este sanjuanino.

Sobre la mecánica del siniestro, la primera información dice que el auto Renault intentó sobrepasar un camión, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el Audi TT -que circulaba de Este a Oeste-. El conductor del Audi terminó con lesiones mínimas, según las pesquisas la seguridad del auto actuó muy bien.

Dato: en la zona hay cartelería que expresa que está prohibido sobrepasar vehículos.

Desde la Fuerza policial dijeron que Ósola Herrera pertenecía a la Policía de San Juan y estaba cesanteado.

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