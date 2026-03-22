Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

San Juan ha quedado conmocionada tras la triple tragedia ocurrida este sábado en Ruta 20, en 9 de Julio. Un choque frontal entre un Audi TT y Renault Logan dejó el saldo de tres fallecidos, exactamente, todos los ocupantes del Renault.
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El siniestro fue en la tarde-noche de este sábado y lamentablemente una pareja y su hija, de menos de 1 año, fallecieron.
San Juan ha quedado conmocionada tras la triple tragedia ocurrida este sábado en Ruta 20, en 9 de Julio. Un choque frontal entre un Audi TT y Renault Logan dejó el saldo de tres fallecidos, exactamente, todos los ocupantes del Renault.
Según manifestaron fuentes del caso los fallecidos fueron identificados como Matías Leandro Nicolás Ósola Herrera (28), Valeria del Valle Pont Pereyra (29) y O.P.C., de menos de 1 año.
Investigadores dijeron que la pareja, y su hija, iba de Oeste a Este, es decir, desde la Ciudad hacia Caucete. La familia que falleció estaba viviendo en Rivadavia e iban a hacer una visita a este departamento del este sanjuanino.
Sobre la mecánica del siniestro, la primera información dice que el auto Renault intentó sobrepasar un camión, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el Audi TT -que circulaba de Este a Oeste-. El conductor del Audi terminó con lesiones mínimas, según las pesquisas la seguridad del auto actuó muy bien.
Dato: en la zona hay cartelería que expresa que está prohibido sobrepasar vehículos.
Desde la Fuerza policial dijeron que Ósola Herrera pertenecía a la Policía de San Juan y estaba cesanteado.