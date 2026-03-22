Un streamer sanjuanino hizo un maratón solidario y logró una gran recaudación para ayudar a su padre

Un gesto de solidaridad logró movilizar a gran parte de la comunidad sanjuanina durante el fin de semana, a partir de una iniciativa que combinó el mundo digital con una causa urgente. El streamer local Lucas Vega llevó adelante una transmisión ininterrumpida de 24 horas con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento de su padre, quien permanece internado en terapia intensiva.

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La propuesta, denominada “Todos por el Gordo”, comenzó el sábado 21 a las 21 y se extendió hasta la noche del domingo 22. La transmisión se realizó a través de la plataforma Kick, desde la cuenta @elchimberito, donde el joven fue compartiendo distintas actividades junto a invitados y seguidores.

Según explicó el propio creador de contenido, el dinero reunido será destinado a afrontar los gastos médicos derivados de la internación, incluyendo medicamentos, estudios y otros costos que representan una fuerte carga económica para la familia.

Con el correr de las horas, la iniciativa fue sumando apoyo y participación. Otros streamers, artistas, amigos y allegados se fueron incorporando con juegos, charlas y propuestas de entretenimiento que permitieron sostener la transmisión durante toda la jornada.

Finalmente, Vega confirmó que logró completar el desafío y anunció el monto total recaudado: $1.561.961, una cifra que refleja el acompañamiento de la comunidad y el impacto de la movida solidaria.

La acción no solo permitió reunir fondos, sino que también evidenció el poder de las redes y el compromiso colectivo frente a una situación difícil, en un gesto que conmovió a San Juan.