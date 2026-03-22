domingo 22 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buenas noticias

Un streamer sanjuanino hizo un maratón solidario y logró una gran recaudación para ayudar a su padre

Lucas Vega logró reunir más de $1,5 millones para afrontar gastos médicos de su padre, que se encuentra en Terapia Intensiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Un gesto de solidaridad logró movilizar a gran parte de la comunidad sanjuanina durante el fin de semana, a partir de una iniciativa que combinó el mundo digital con una causa urgente. El streamer local Lucas Vega llevó adelante una transmisión ininterrumpida de 24 horas con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento de su padre, quien permanece internado en terapia intensiva.

Lee además
los esenciales culturales de sebastian olivera: de game of thrones a un libro con la historia de los mas grandes millonarios
Videonota

Los esenciales culturales de Sebastián Olivera: de Game of Thrones a un libro con la historia de los más grandes millonarios
tristeza en la iglesia sanjuanina por la muerte del padre daniel ruarte
Luto

Tristeza en la Iglesia sanjuanina por la muerte del padre Daniel Ruarte

La propuesta, denominada “Todos por el Gordo”, comenzó el sábado 21 a las 21 y se extendió hasta la noche del domingo 22. La transmisión se realizó a través de la plataforma Kick, desde la cuenta @elchimberito, donde el joven fue compartiendo distintas actividades junto a invitados y seguidores.

Según explicó el propio creador de contenido, el dinero reunido será destinado a afrontar los gastos médicos derivados de la internación, incluyendo medicamentos, estudios y otros costos que representan una fuerte carga económica para la familia.

Con el correr de las horas, la iniciativa fue sumando apoyo y participación. Otros streamers, artistas, amigos y allegados se fueron incorporando con juegos, charlas y propuestas de entretenimiento que permitieron sostener la transmisión durante toda la jornada.

Finalmente, Vega confirmó que logró completar el desafío y anunció el monto total recaudado: $1.561.961, una cifra que refleja el acompañamiento de la comunidad y el impacto de la movida solidaria.

La acción no solo permitió reunir fondos, sino que también evidenció el poder de las redes y el compromiso colectivo frente a una situación difícil, en un gesto que conmovió a San Juan.

Temas
Seguí leyendo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa

La emblemática hostería en un impresionante paisaje de San Juan, a punto de despertar

Sufrió un infarto, le dieron 72 horas de vida y volvió a la radio: Matías Videla, la voz que no se apagó

Las aves que volvieron a un parque de San Juan, pero volarán en un santiamén

El gigante azul de la Ignacio de la Roza: los secretos detrás del edificio de OSSE

XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: nuevo punto de salida, campeón inédito y expectativa de convocatoria récord

Peligroso: observan a un puma en los parques de la Quebrada de Zonda

Nuevos horarios para recorrer y conocer el Parque Presidente Sarmiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las lluvias revivieron las lagunas del Parque Presidente Sarmiento y con ellas regresaron aves que no aparecían hace años. Fotos: Cristián Piedrahita, encargado del Parque.
Para disfrutarlas ya

Las aves que volvieron a un parque de San Juan, pero volarán en un santiamén

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20
9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento
Relevamiento

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento

La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se prepara para una edición muy especial.
Todo lo que tenés que saber

XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: nuevo punto de salida, campeón inédito y expectativa de convocatoria récord

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Las lluvias revivieron las lagunas del Parque Presidente Sarmiento y con ellas regresaron aves que no aparecían hace años. Fotos: Cristián Piedrahita, encargado del Parque.
Para disfrutarlas ya

Las aves que volvieron a un parque de San Juan, pero volarán en un santiamén

Te Puede Interesar

Del Carmen, una de las dos áreas mineras que Shandong debe explorar en tres años.
En Iglesia

Dos áreas mineras prometedoras en manos chinas, tres años y ¿una nueva mina de oro en San Juan?

Por Elizabeth Pérez
Un club de barrio, una obra a pulmón: Pacífico y la historia de cómo levantó una cancha de bochas única en San Juan
Tradición

Un club de barrio, una obra a pulmón: Pacífico y la historia de cómo levantó una cancha de bochas única en San Juan

Un streamer sanjuanino hizo un maratón solidario y logró una gran recaudación para ayudar a su padre
Buenas noticias

Un streamer sanjuanino hizo un maratón solidario y logró una gran recaudación para ayudar a su padre

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

Los esenciales culturales de Sebastián Olivera: de Game of Thrones a un libro con la historia de los más grandes millonarios
Videonota

Los esenciales culturales de Sebastián Olivera: de Game of Thrones a un libro con la historia de los más grandes millonarios