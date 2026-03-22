Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

Un incendio de gran magnitud registrado en el Parque Industrial de Chimbas dejó pérdidas materiales millonarias y expuso la magnitud del daño causado por el fuego en un galpón de la empresa Eco San Juan S.A.

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El siniestro se produjo alrededor de las 19:06 horas, cuando personal interviniente llegó al lugar y entrevistó a Alex Muñoz, un ciudadano chileno de 62 años domiciliado en el departamento. Según su testimonio, el foco se inició en el sector de depósitos de la firma y, pese a sus intentos por contenerlo en un primer momento, las llamas avanzaron rápidamente debido a la presencia de productos químicos almacenados en el lugar.

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La violencia del incendio provocó severos daños en la estructura del galpón, además de afectar maquinaria e insumos, con pérdidas estimadas en aproximadamente 200 millones de pesos. El fuego se vio potenciado por los materiales inflamables presentes, lo que complicó las tareas de extinción.

Según informaron fuentes municipales, si bien dotaciones de bomberos lograron avanzar en el combate del fuego, la situación sigue siendo compleja y el incendio aún no está completamente controlado. Las tareas se dificultan por los materiales involucrados y no se descarta que el operativo se extienda durante la noche. En ese marco, se solicitó la provisión de grupos electrógenos para sostener el trabajo en el lugar ante la incertidumbre sobre el tiempo que demandará extinguir por completo el foco.

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A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas, por lo que las consecuencias se limitaron exclusivamente a daños materiales.

La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal de turno, Sebastián Miranda, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer el origen del incendio.