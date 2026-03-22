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En Iglesia

Dos áreas mineras prometedoras en manos chinas, tres años y ¿una nueva mina de oro en San Juan?

Del Carmen y Jagüelito en Iglesia tienen alto potencial. Por eso el IPEEM se las adjudicó a Shandong Gold con una condición inédita: definir en el 2028 si van a ser explotadas.

Por Elizabeth Pérez
Del Carmen, una de las dos áreas mineras que Shandong debe explorar en tres años.

Del Carmen, una de las dos áreas mineras que Shandong debe explorar en tres años.

No fue una licitación más. Hace cinco meses, la empresa china Shandong Gold se quedó con dos áreas mineras estratégicas en Iglesia, pero con una condición poco habitual: tendrá solo tres años -en lugar de los cinco habituales en este tipo de contratos- para demostrar si allí puede desarrollarse una nueva mina de oro.

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Detrás de ese plazo acotado hay una razón clave: Del Carmen y Jagüelito no son zonas desconocidas. A lo largo de los años fueron intensamente exploradas y concentran una importante cantidad de información geológica, lo que llevó al IPEEM (Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras) a acelerar los tiempos y exigir definiciones más rápidas que en otros proyectos.

En ese período, Shandong Gold deberá invertir 56 millones de dólares en exploración. Al término del plazo, en octubre del 2028; la compañía deberá definir si avanza a la etapa de prefactibilidad, uno de los hitos clave que marcan el posible salto hacia la construcción de una mina.

El contrato, además, contempla una ventaja estratégica: si los resultados son positivos, la empresa tendrá la opción de quedarse con la explotación del oro.

Alto potencial en oro

Las áreas Del Carmen y Jagüelito se ubican dentro de la valiosa franja iglesiana de El Indio, una región reconocida a nivel mundial por su alto potencial aurífero.

Se trata de una zona con características geológicas similares a Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país, operado actualmente por Barrick y Shandong Gold.

No es un dato menor: por eso es que cuando fue la licitación se presentaron tantos interesados, doce en total, lo que da cuenta del interés que generan estos proyectos.

Una decisión estratégica

Según explicó la subgerente legal del IPEEM, Eva Godoy, a Tiempo de San Juan; la decisión de licitar ambas áreas en conjunto respondió a criterios técnicos. Se trata de zonas cercanas, con características geológicas similares y potencial para un desarrollo integrado.

  • Por eso, una de las condiciones clave fue que las empresas interesadas debían asumir el paquete completo: no se podía optar por una sola de las dos.
  • Pero la principal diferencia con otros procesos de adjudicación de áreas mineras del Instituto está en los tiempos. Mientras que los contratos de exploración suelen extenderse por cinco años, en este caso el plazo se redujo a tres. La lógica es clara: la información previa permite acortar etapas y exigir definiciones más rápidas.
  • Ese esquema incluye una condición central: al finalizar el tercer año, la empresa deberá presentar un informe de prefactibilidad técnica y económica. Ese documento será determinante para definir si el proyecto puede avanzar hacia la etapa de explotación o si queda en el camino.

El caso Veladero

El modelo no es casual. En el IPEEM miran de cerca su caso más emblemático: Veladero, la única propiedad del Instituto actualmente en fase de explotación. Allí, el Estado provincial mantiene la titularidad del recurso, mientras que la operación está en manos privadas, generando regalías y empleo.

Con este esquema, la intención es replicar ese modelo. Si los resultados de exploración son positivos y la prefactibilidad lo confirma, se abrirá la posibilidad de avanzar hacia una nueva mina bajo un esquema similar.

El fuerte interés que despertó el proceso también fue un dato destacado: la licitación marcó un alto nivel de participación, con múltiples oferentes compitiendo por las áreas.

En el futuro, todo dependerá de lo que arrojen esos tres años. Pero, con la información que ya existe sobre las áreas, en el sector no descartan que el proceso termine abriendo la puerta a una nueva mina de oro en San Juan, y en manos chinas al 100%.

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